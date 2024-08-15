https://ria.ru/20240815/moskva-1966336550.html

На части Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения

На части Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения - РИА Новости, 15.08.2024

На части Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения

На Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения от "Партизанской" до "Щёлковской", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T11:07

2024-08-15T11:07

2024-08-15T11:09

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. На Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения от "Партизанской" до "Щёлковской", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Арбатско-Покровской линии нет движения от "Партизанской" до "Щёлковской". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении ведомства. Ранее дептранс сообщал об увеличении интервалов на восточном участке Арбатско-Покровской линии из-за человека на пути.

https://radiosputnik.ru/20240813/metro-1966025751.html

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москва, происшествия, россия