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На части Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения - РИА Новости, 15.08.2024
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11:07 15.08.2024 (обновлено: 11:09 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/moskva-1966336550.html
На части Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения
На части Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения - РИА Новости, 15.08.2024
На части Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения
На Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения от "Партизанской" до "Щёлковской", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:07
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происшествия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. На Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения от "Партизанской" до "Щёлковской", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Арбатско-Покровской линии нет движения от "Партизанской" до "Щёлковской". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении ведомства. Ранее дептранс сообщал об увеличении интервалов на восточном участке Арбатско-Покровской линии из-за человека на пути.
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москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
На части Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения

На Арбатско-Покровской линии метро нет движения от "Партизанской" до "Щелковской

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип московского метро
Логотип московского метро - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип московского метро. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. На Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения от "Партизанской" до "Щёлковской", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"На Арбатско-Покровской линии нет движения от "Партизанской" до "Щёлковской". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее дептранс сообщал об увеличении интервалов на восточном участке Арбатско-Покровской линии из-за человека на пути.
Мэр Москвы Сергей Собянин в вагоне поезда во время открытия станций метро Некрасовка, Лухмановская, Улица Дмитриевского и Косино Некрасовской линии. 3 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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