https://ria.ru/20240815/moskva-1966336550.html
На части Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения
На части Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения - РИА Новости, 15.08.2024
На части Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения
На Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения от "Партизанской" до "Щёлковской", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:07
2024-08-15T11:07
2024-08-15T11:09
москва
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/37/1532683734_0:2:3637:2048_1920x0_80_0_0_553173fb4adc1273e7b3644c124d65f8.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. На Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения от "Партизанской" до "Щёлковской", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Арбатско-Покровской линии нет движения от "Партизанской" до "Щёлковской". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении ведомства. Ранее дептранс сообщал об увеличении интервалов на восточном участке Арбатско-Покровской линии из-за человека на пути.
https://radiosputnik.ru/20240813/metro-1966025751.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/37/1532683734_480:0:3211:2048_1920x0_80_0_0_b6fc3b60f00c312bd1029376269ea948.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
На части Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения
На Арбатско-Покровской линии метро нет движения от "Партизанской" до "Щелковской