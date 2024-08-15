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В Москве пройдут экскурсии в центры ментального здоровья - РИА Новости, 15.08.2024
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09:09 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/moskva-1966316311.html
В Москве пройдут экскурсии в центры ментального здоровья
В Москве пройдут экскурсии в центры ментального здоровья - РИА Новости, 15.08.2024
В Москве пройдут экскурсии в центры ментального здоровья
Экскурсии в центры ментального здоровья и другие объекты социальной сферы пройдут в Москве в августе и сентябре, сообщила журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T09:09
2024-08-15T09:09
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Экскурсии в центры ментального здоровья и другие объекты социальной сферы пройдут в Москве в августе и сентябре, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "На форуме-фестивале "Москва 2030" в Гостином Дворе мы рассказываем о самых инновационных решениях во всех отраслях социальной сферы столицы. Познакомиться с ними можно не только там, но и посетив открытые экскурсии. В августе и сентябре москвичи смогут изнутри посмотреть на работу различных социальных учреждений, начиная от отремонтированных школ и заканчивая центрами московского долголетия. Особой популярностью у горожан сейчас пользуются экскурсии в недавно открывшиеся центры ментального здоровья", - рассказала Ракова. Она отметила, что во время посещения центров ментального здоровья можно увидеть зоны психологической разгрузки, познакомиться с методами инструментальной терапии, посмотреть и узнать, как работают аппараты биологической обратной связи, свето- и гипоксиотерапии, а также как проходят сеансы с применением технологий виртуальной реальности. В пресс-службе комплекса социального развития добавили, что гостей ждут в двух столичных центрах ментального здоровья каждый вторник и четверг в 11.00 и 15.00 с 13 августа по 5 сентября. Посетить центр женского здоровья горожане смогут 29 августа и 5 сентября в 12.00. На экскурсии в Дворец пионеров гостям расскажут об истории его создания, особенностях архитектуры, а также о реализации образовательных программ и масштабных проектов, попасть туда можно 17 и 31 августа, а также 7 сентября в 12.00 и 14.00. Все экскурсии бесплатные, перед визитом необходимо зарегистрироваться на сайте форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".
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москва, анастасия ракова
Москва, Анастасия Ракова
В Москве пройдут экскурсии в центры ментального здоровья

Ракова: в августе и сентябре пройдут экскурсии в центры ментального здоровья

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Экскурсии в центры ментального здоровья и другие объекты социальной сферы пройдут в Москве в августе и сентябре, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«
"На форуме-фестивале "Москва 2030" в Гостином Дворе мы рассказываем о самых инновационных решениях во всех отраслях социальной сферы столицы. Познакомиться с ними можно не только там, но и посетив открытые экскурсии. В августе и сентябре москвичи смогут изнутри посмотреть на работу различных социальных учреждений, начиная от отремонтированных школ и заканчивая центрами московского долголетия. Особой популярностью у горожан сейчас пользуются экскурсии в недавно открывшиеся центры ментального здоровья", - рассказала Ракова.
Она отметила, что во время посещения центров ментального здоровья можно увидеть зоны психологической разгрузки, познакомиться с методами инструментальной терапии, посмотреть и узнать, как работают аппараты биологической обратной связи, свето- и гипоксиотерапии, а также как проходят сеансы с применением технологий виртуальной реальности.
В пресс-службе комплекса социального развития добавили, что гостей ждут в двух столичных центрах ментального здоровья каждый вторник и четверг в 11.00 и 15.00 с 13 августа по 5 сентября. Посетить центр женского здоровья горожане смогут 29 августа и 5 сентября в 12.00. На экскурсии в Дворец пионеров гостям расскажут об истории его создания, особенностях архитектуры, а также о реализации образовательных программ и масштабных проектов, попасть туда можно 17 и 31 августа, а также 7 сентября в 12.00 и 14.00. Все экскурсии бесплатные, перед визитом необходимо зарегистрироваться на сайте форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".
Порядка 300 экскурсий проведет комплекс городского хозяйства на форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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