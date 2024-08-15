https://ria.ru/20240815/moshenniki-1966293488.html

Эксперт рассказала о новой уловке мошенников перед 1 сентября

Эксперт рассказала о новой уловке мошенников перед 1 сентября - РИА Новости, 15.08.2024

Эксперт рассказала о новой уловке мошенников перед 1 сентября

Мошенники перед началом учебного года используют истории о распродажах и конкурсах в поддельных интернет-магазинах школьной одежды, учебников и канцтоваров,... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T02:21

2024-08-15T02:21

2024-08-15T04:01

общество

технологии

алла храпунова

россия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мошенники перед началом учебного года используют истории о распродажах и конкурсах в поддельных интернет-магазинах школьной одежды, учебников и канцтоваров, рассказала РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. "Самыми распространенными легендами перед началом учебного года остаются рассылки о распродажах и конкурсах от поддельных интернет-магазинов школьной одежды, учебников, канцелярии и других школьных товаров. Жертвы получают письма и sms со встроенными ссылками для перехода – они могут быть фишинговыми, могут вести на поддельный сайт магазина или загрузить на устройство вредоносное ПО", - предупредила Храпунова. Кроме того, эксперт отметила, что на фальшивых сайтах интернет-магазинов после оплаты продавцы перестают выходить на связь, а товар не отправляется. "При фишинговой ссылке происходит компрометация личных данных. Вредоносное ПО позволяет злоумышленникам получить удалённый доступ к устройству жертвы и всем приложениям, установленным на нём", - сообщила она. Специалист рекомендует делать покупки в проверенных местах, в том числе в интернет-магазинах, а также на маркетплейсах, где продавцы получают деньги только тогда, когда покупатель забирает товар.

https://ria.ru/20240814/makovetskiy-1966176921.html

https://ria.ru/20240814/moshenniki-1966049884.html

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общество, технологии, алла храпунова, россия