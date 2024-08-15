https://ria.ru/20240815/moldaviya-1966450126.html

В Молдавии продолжают реализацию украинского сценария, заявила Захарова

В Молдавии продолжают реализацию украинского сценария, заявила Захарова - РИА Новости, 15.08.2024

В Молдавии продолжают реализацию украинского сценария, заявила Захарова

Нынешнее руководство Молдавии, прикрываясь лозунгами о "евроинтеграции" и русофобской риторикой, на самом деле продолжает реализацию украинского сценария,... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T18:09

2024-08-15T18:09

2024-08-15T18:26

молдавия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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кишинев

мария захарова

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Нынешнее руководство Молдавии, прикрываясь лозунгами о "евроинтеграции" и русофобской риторикой, на самом деле продолжает реализацию украинского сценария, губительного для страны и ее народа, в республике ужесточаются репрессии в отношении оппозиции и всех, кто не согласен с действиями руководства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нынешнее руководство Молдавии, прикрываясь лозунгами о "евроинтеграции" и русофобской риторикой, на самом деле продолжает реализацию украинского сценария, губительного для страны и ее народа... В Молдавии ужесточаются репрессии в отношении оппозиции и всех несогласных с действиями руководства", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.Кроме того, как отметила официальный представитель МИД, появилась информация, что в правящей партии Молдавии изучают возможность разработки закона, направленного против молдавских политиков, посещающих Россию, так как посещением РФ политики якобы "покушаются на безопасность Республики Молдова"."Таким иезуитским способом Кишинев пытается свести на нет любое сотрудничество с нашей страной", - заключила Захарова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, кишинев, мария захарова