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В Молдавии продолжают реализацию украинского сценария, заявила Захарова - РИА Новости, 15.08.2024
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18:09 15.08.2024 (обновлено: 18:26 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/moldaviya-1966450126.html
В Молдавии продолжают реализацию украинского сценария, заявила Захарова
В Молдавии продолжают реализацию украинского сценария, заявила Захарова - РИА Новости, 15.08.2024
В Молдавии продолжают реализацию украинского сценария, заявила Захарова
Нынешнее руководство Молдавии, прикрываясь лозунгами о "евроинтеграции" и русофобской риторикой, на самом деле продолжает реализацию украинского сценария,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T18:09
2024-08-15T18:26
молдавия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
кишинев
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Нынешнее руководство Молдавии, прикрываясь лозунгами о "евроинтеграции" и русофобской риторикой, на самом деле продолжает реализацию украинского сценария, губительного для страны и ее народа, в республике ужесточаются репрессии в отношении оппозиции и всех, кто не согласен с действиями руководства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нынешнее руководство Молдавии, прикрываясь лозунгами о "евроинтеграции" и русофобской риторикой, на самом деле продолжает реализацию украинского сценария, губительного для страны и ее народа... В Молдавии ужесточаются репрессии в отношении оппозиции и всех несогласных с действиями руководства", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.Кроме того, как отметила официальный представитель МИД, появилась информация, что в правящей партии Молдавии изучают возможность разработки закона, направленного против молдавских политиков, посещающих Россию, так как посещением РФ политики якобы "покушаются на безопасность Республики Молдова"."Таким иезуитским способом Кишинев пытается свести на нет любое сотрудничество с нашей страной", - заключила Захарова.
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молдавия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, кишинев, мария захарова
Молдавия, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Кишинев, Мария Захарова
В Молдавии продолжают реализацию украинского сценария, заявила Захарова

Захарова: в Молдавии ужесточили репрессии в отношении оппозиции и несогласных

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Нынешнее руководство Молдавии, прикрываясь лозунгами о "евроинтеграции" и русофобской риторикой, на самом деле продолжает реализацию украинского сценария, губительного для страны и ее народа, в республике ужесточаются репрессии в отношении оппозиции и всех, кто не согласен с действиями руководства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Нынешнее руководство Молдавии, прикрываясь лозунгами о "евроинтеграции" и русофобской риторикой, на самом деле продолжает реализацию украинского сценария, губительного для страны и ее народа... В Молдавии ужесточаются репрессии в отношении оппозиции и всех несогласных с действиями руководства", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, как отметила официальный представитель МИД, появилась информация, что в правящей партии Молдавии изучают возможность разработки закона, направленного против молдавских политиков, посещающих Россию, так как посещением РФ политики якобы "покушаются на безопасность Республики Молдова".
"Таким иезуитским способом Кишинев пытается свести на нет любое сотрудничество с нашей страной", - заключила Захарова.
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МолдавияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреКишиневМария Захарова
 
 
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