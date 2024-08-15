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В Молдавии заявили, что граждан обманывают, заманивая в ЕС - РИА Новости, 15.08.2024
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15:32 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/moldavija-1966412316.html
В Молдавии заявили, что граждан обманывают, заманивая в ЕС
В Молдавии заявили, что граждан обманывают, заманивая в ЕС - РИА Новости, 15.08.2024
В Молдавии заявили, что граждан обманывают, заманивая в ЕС
Граждан Молдавии обманывают, заманивая в Евросоюз, поскольку за внешним фантиком нет ничего полезного, заявила в четверг исполнительный секретарь политического... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T15:32
2024-08-15T15:32
в мире
молдавия
украина
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марина таубер
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КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Граждан Молдавии обманывают, заманивая в Евросоюз, поскольку за внешним фантиком нет ничего полезного, заявила в четверг исполнительный секретарь политического блока "Победа" Марина Таубер. "Мы твердо говорим "нет" Европейскому союзу в нашей стране. Уже очень много стран разочаровались в этой скажем так идее, которая когда-то казалась успешной. Это обертка, красивая обертка, а внутри пустота", - заявила она. По ее словам, если "конфета" и найдется, то окажется, что она давно заплесневела и ни к чему не пригодна. "То, что наших сограждан пытаются опять обмануть, это ни в какие рамки не лезет", - добавила Таубер. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20231001/moldaviya-1899691136.html
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в мире, молдавия, украина, киев, марина таубер, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Киев, Марина Таубер, Евросоюз
В Молдавии заявили, что граждан обманывают, заманивая в ЕС

Евросоюз для Молдавии станет фантиком без конфеты, считают в блоке "Победа"

© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Граждан Молдавии обманывают, заманивая в Евросоюз, поскольку за внешним фантиком нет ничего полезного, заявила в четверг исполнительный секретарь политического блока "Победа" Марина Таубер.
"Мы твердо говорим "нет" Европейскому союзу в нашей стране. Уже очень много стран разочаровались в этой скажем так идее, которая когда-то казалась успешной. Это обертка, красивая обертка, а внутри пустота", - заявила она.
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По ее словам, если "конфета" и найдется, то окажется, что она давно заплесневела и ни к чему не пригодна.
"То, что наших сограждан пытаются опять обмануть, это ни в какие рамки не лезет", - добавила Таубер.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?"
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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