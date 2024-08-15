https://ria.ru/20240815/moldavija-1966412316.html

В Молдавии заявили, что граждан обманывают, заманивая в ЕС

В Молдавии заявили, что граждан обманывают, заманивая в ЕС - РИА Новости, 15.08.2024

В Молдавии заявили, что граждан обманывают, заманивая в ЕС

Граждан Молдавии обманывают, заманивая в Евросоюз, поскольку за внешним фантиком нет ничего полезного, заявила в четверг исполнительный секретарь политического... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:32

2024-08-15T15:32

2024-08-15T15:32

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молдавия

украина

киев

марина таубер

евросоюз

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КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Граждан Молдавии обманывают, заманивая в Евросоюз, поскольку за внешним фантиком нет ничего полезного, заявила в четверг исполнительный секретарь политического блока "Победа" Марина Таубер. "Мы твердо говорим "нет" Европейскому союзу в нашей стране. Уже очень много стран разочаровались в этой скажем так идее, которая когда-то казалась успешной. Это обертка, красивая обертка, а внутри пустота", - заявила она. По ее словам, если "конфета" и найдется, то окажется, что она давно заплесневела и ни к чему не пригодна. "То, что наших сограждан пытаются опять обмануть, это ни в какие рамки не лезет", - добавила Таубер. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20231001/moldaviya-1899691136.html

https://ria.ru/20231217/moldaviya-1916294223.html

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украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, украина, киев, марина таубер, евросоюз