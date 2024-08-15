https://ria.ru/20240815/minobrnauki-1966455518.html

Минобрнауки: прием в вузы олимпиадников обсудят после приемной кампании

Минобрнауки: прием в вузы олимпиадников обсудят после приемной кампании - РИА Новости, 15.08.2024

Минобрнауки: прием в вузы олимпиадников обсудят после приемной кампании

Вопрос о совершенствовании правил приема участников олимпиад в вузы РФ будет рассматриваться по итогам анализа приемной кампании и после обсуждения с... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T18:42

2024-08-15T18:42

2024-08-15T18:43

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приемная кампания в вузы

россия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Вопрос о совершенствовании правил приема участников олимпиад в вузы РФ будет рассматриваться по итогам анализа приемной кампании и после обсуждения с профессиональным сообществом, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Ранее Минобрнауки РФ сообщило о разработке меры по исключению ситуаций, когда большинство бюджетных мест в вузах занимают победители и призеры олимпиад школьников. Предполагается определение квоты не более 70% поступающих без вступительных испытаний от общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки и специальности. "Вопрос о дальнейшем совершенствовании правил приема будет рассматриваться по итогам комплексного анализа текущей приемной кампании и после детального обсуждения с профессиональным сообществом", - говорится в сообщении министерства. Уточняется, что законные интересы всех категорий абитуриентов, включая школьников, одержавших победу на всероссийской олимпиаде в 8-10 классах, будут безусловно защищены. "Любые изменения правил приема не могут быть распространены на тех, кто по текущим правилам уже имеет право на внеконкурсное зачисление", - сказали в Минобрнауки.

https://ria.ru/20240814/olimpiadniki-1966286771.html

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общество, навигатор абитуриента, приемная кампания в вузы, россия, топ лучших вузов мира по версии qs