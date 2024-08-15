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В Сумской области уничтожили РСЗО HIMARS, обстреливавшую Курскую область
В Сумской области уничтожили РСЗО HIMARS, обстреливавшую Курскую область - РИА Новости, 15.08.2024
В Сумской области уничтожили РСЗО HIMARS, обстреливавшую Курскую область
Российские военные уничтожили в Сумской области Украины пусковую установку РСЗО HIMARS, из которой ВСУ обстреливали Курскую область, Минобороны предоставило... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:11
2024-08-15T17:11
2024-08-15T17:44
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили в Сумской области Украины пусковую установку РСЗО HIMARS, из которой ВСУ обстреливали Курскую область, Минобороны предоставило кадры удара."По позиции американского РСЗО HIMARS был нанесен удар расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер" Вооруженных сил России. В результате удара уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS, дополнительный пакет к РСЗО HIMARS — шесть ракет, а также два автомобиля охранения", — отметили в ведомстве.Накануне американский журнал New Lines написал, что ВСУ могли применить РСЗО HIMARS при нападении на Курскую область. Отмечается, что это оружие могло использоваться 9 августа в районе города Рыльска.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Представитель Госдепа 31 мая сообщил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России. Издание The New York Times со ссылкой на украинских чиновников сообщало, что ВСУ спустя несколько дней после этого ударили по Белгородской области с использованием систем HIMARS.
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Кадры поражения HIMARS в Сумской области
Кадры поражения HIMARS в Сумской области
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Россия, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
В Сумской области уничтожили РСЗО HIMARS, обстреливавшую Курскую область
ВС России уничтожили РСЗО HIMARS, из которой ВСУ вели огонь по Курской области