https://ria.ru/20240815/minoborony-1966407051.html

Минобороны показало кадры допроса пленных солдат ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры допроса пленных солдат ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024

Минобороны показало кадры допроса пленных солдат ВСУ в Курской области

Минобороны РФ опубликовало видео с допросом украинских военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и 154-й отдельной механизированной бригады... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:18

2024-08-15T15:18

2024-08-15T21:34

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео с допросом украинских военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ, взятых в плен в Курской области. Ранее в российских силовых структурах сообщили, что группа военных из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии взята в плен ВС РФ в Курской области близ села Малая Локня.Один из пленных с позывным Тарас сообщил, что он уроженец Татарстана, проживал в Харькове. Еще один пленный рассказал, что родился в Славянске Донецкой области, в 2020 году подписал контракт с ВСУ. "Мы побывали (на территории Курской области. — Прим. ред.) два часа и попали сразу в плен, под обстрел, нас расстреляли — три БТР", — сказал он. Среди пленных также есть уроженцы Днепропетровской, Одесской, Кировоградской, Черновицкой областей. Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ уже потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/plennye-1965839313.html

https://ria.ru/20240815/plennyy-1966303651.html

https://ria.ru/20240815/plennyy-1966328443.html

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Взятые в плен в Курской области украинские военные Минобороны России опубликовало видео с взятыми в плен в Курской области украинскими военными из 82-й и 154-й бригад 2024-08-15T15:18 true PT2M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)