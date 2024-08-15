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Минобороны показало кадры допроса пленных солдат ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 15.08.2024 (обновлено: 21:34 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/minoborony-1966407051.html
Минобороны показало кадры допроса пленных солдат ВСУ в Курской области
Минобороны показало кадры допроса пленных солдат ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
Минобороны показало кадры допроса пленных солдат ВСУ в Курской области
Минобороны РФ опубликовало видео с допросом украинских военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и 154-й отдельной механизированной бригады... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T15:18
2024-08-15T21:34
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео с допросом украинских военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ, взятых в плен в Курской области. Ранее в российских силовых структурах сообщили, что группа военных из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии взята в плен ВС РФ в Курской области близ села Малая Локня.Один из пленных с позывным Тарас сообщил, что он уроженец Татарстана, проживал в Харькове. Еще один пленный рассказал, что родился в Славянске Донецкой области, в 2020 году подписал контракт с ВСУ. "Мы побывали (на территории Курской области. — Прим. ред.) два часа и попали сразу в плен, под обстрел, нас расстреляли — три БТР", — сказал он. Среди пленных также есть уроженцы Днепропетровской, Одесской, Кировоградской, Черновицкой областей. Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ уже потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/plennye-1965839313.html
https://ria.ru/20240815/plennyy-1966303651.html
https://ria.ru/20240815/plennyy-1966328443.html
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Взятые в плен в Курской области украинские военные
Минобороны России опубликовало видео с взятыми в плен в Курской области украинскими военными из 82-й и 154-й бригад
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры допроса пленных солдат ВСУ в Курской области

Минобороны опубликовало видео допроса пленных военных ВСУ в Курской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео с допросом украинских военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ, взятых в плен в Курской области.
Ранее в российских силовых структурах сообщили, что группа военных из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии взята в плен ВС РФ в Курской области близ села Малая Локня.
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Пленные рассказали, как их захватили в Курской области
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Один из пленных с позывным Тарас сообщил, что он уроженец Татарстана, проживал в Харькове. Еще один пленный рассказал, что родился в Славянске Донецкой области, в 2020 году подписал контракт с ВСУ.
"Мы побывали (на территории Курской области. — Прим. ред.) два часа и попали сразу в плен, под обстрел, нас расстреляли — три БТР", — сказал он. Среди пленных также есть уроженцы Днепропетровской, Одесской, Кировоградской, Черновицкой областей.
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Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ уже потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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