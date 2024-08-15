https://ria.ru/20240815/minoborony-1966392778.html

В Минобороны рассказали об ударе по колонне ВСУ в Сумской области

В Минобороны рассказали об ударе по колонне ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 15.08.2024

В Минобороны рассказали об ударе по колонне ВСУ в Сумской области

Российские войска ударом "Искандера-М" в районе населенного пункта Лубны Сумской области уничтожили колонну из 15 топливозаправщиков ВСУ, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:20

2024-08-15T14:20

2024-08-15T14:57

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

сумская область

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские войска ударом "Искандера-М" в районе населенного пункта Лубны Сумской области уничтожили колонну из 15 топливозаправщиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ."Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Лубны Сумской области уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков", - говорится в сообщении.

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Дарья Буймова

россия, безопасность, вооруженные силы украины, сумская область