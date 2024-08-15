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В Минобороны рассказали об ударе по колонне ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 15.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 15.08.2024 (обновлено: 14:57 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/minoborony-1966392778.html
В Минобороны рассказали об ударе по колонне ВСУ в Сумской области
В Минобороны рассказали об ударе по колонне ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 15.08.2024
В Минобороны рассказали об ударе по колонне ВСУ в Сумской области
Российские войска ударом "Искандера-М" в районе населенного пункта Лубны Сумской области уничтожили колонну из 15 топливозаправщиков ВСУ, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:20
2024-08-15T14:57
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
сумская область
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские войска ударом "Искандера-М" в районе населенного пункта Лубны Сумской области уничтожили колонну из 15 топливозаправщиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ."Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Лубны Сумской области уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков", - говорится в сообщении.
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Сумская область
В Минобороны рассказали об ударе по колонне ВСУ в Сумской области

Минобороны: ударом "Искандера-М" в Сумской области уничтожена колонна с топливом

© Минобороны РоссииУдар расчета оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"
Удар расчета оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Минобороны России
Удар расчета оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские войска ударом "Искандера-М" в районе населенного пункта Лубны Сумской области уничтожили колонну из 15 топливозаправщиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Лубны Сумской области уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныСумская область
 
 
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