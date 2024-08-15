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В Минобороны рассказали об ударе по колонне ВСУ в Сумской области
В Минобороны рассказали об ударе по колонне ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 15.08.2024
В Минобороны рассказали об ударе по колонне ВСУ в Сумской области
Российские войска ударом "Искандера-М" в районе населенного пункта Лубны Сумской области уничтожили колонну из 15 топливозаправщиков ВСУ, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:20
2024-08-15T14:20
2024-08-15T14:57
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские войска ударом "Искандера-М" в районе населенного пункта Лубны Сумской области уничтожили колонну из 15 топливозаправщиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ."Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Лубны Сумской области уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Сумская область
В Минобороны рассказали об ударе по колонне ВСУ в Сумской области
Минобороны: ударом "Искандера-М" в Сумской области уничтожена колонна с топливом