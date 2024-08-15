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Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
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14:16 15.08.2024 (обновлено: 14:27 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/minoborony-1966392338.html
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области
Украинские войска, пытавшиеся вторгнуться в Курскую область, потеряли за сутки до 340 военнослужащих, пять БМП Bradley, 14 бронемашин и пять орудий полевой... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:16
2024-08-15T14:27
курская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска, пытавшиеся вторгнуться в Курскую область, потеряли за сутки до 340 военнослужащих, пять БМП Bradley, 14 бронемашин и пять орудий полевой артиллерии, а также установку РСЗО, сообщило в четверг Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, установка реактивной системы залпового огня и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Буковель-AD", - говорится в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Всего за время боевых действий в приграничных районах Курской области украинские войска потеряли до 2640 военнослужащих, сообщили в министерстве."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: до 2640 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 23 боевые машины пехоты, 206 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, четыре установки зенитных ракетных комплексов, три пусковые установки реактивных систем залпового огня, 20 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/vsu-1966392870.html
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области

ВСУ за сутки потеряли до 340 военных в Курской области и до 2640 с начала боев

© AP PhotoУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска, пытавшиеся вторгнуться в Курскую область, потеряли за сутки до 340 военнослужащих, пять БМП Bradley, 14 бронемашин и пять орудий полевой артиллерии, а также установку РСЗО, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, установка реактивной системы залпового огня и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Буковель-AD", - говорится в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
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Всего за время боевых действий в приграничных районах Курской области украинские войска потеряли до 2640 военнослужащих, сообщили в министерстве.
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: до 2640 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 23 боевые машины пехоты, 206 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, четыре установки зенитных ракетных комплексов, три пусковые установки реактивных систем залпового огня, 20 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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