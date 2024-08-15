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Группировка "Днепр" уничтожила до 90 солдат ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 90 солдат ВСУ - РИА Новости, 15.08.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 90 солдат ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери которых составили до 90 военных, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:24
2024-08-15T13:24
2024-08-15T13:31
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери которых составили до 90 военных, сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 106-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Новоданиловка Запорожской области и Львово Херсонской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожен склад ГСМ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила до 90 солдат ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли до 90 военных в зоне ответственности "Днепра"