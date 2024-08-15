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ВС России поразили склад вооружения ВСУ - РИА Новости, 15.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 15.08.2024 (обновлено: 13:27 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/minoborony-1966379601.html
ВС России поразили склад вооружения ВСУ
ВС России поразили склад вооружения ВСУ - РИА Новости, 15.08.2024
ВС России поразили склад вооружения ВСУ
Российские артиллерия, авиация и расчёты беспилотников поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения, места хранения безэкипажных катеров и стоянку... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:22
2024-08-15T13:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Российские артиллерия, авиация и расчёты беспилотников поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения, места хранения безэкипажных катеров и стоянку топливозаправщиков, использовавшихся ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: склад ракетно-артиллерийского вооружения, место хранения безэкипажных катеров, стоянка топливозаправщиков, скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства о ходе спецоперации. Кроме того, средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы JDAM производства США и Hammer производства Франции, 12 реактивных снарядов HIMARS производства США, 35 беспилотников.
https://ria.ru/20240815/minoborony-1966376360.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили склад вооружения ВСУ

Минобороны: ВС России поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОгонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Российские артиллерия, авиация и расчёты беспилотников поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения, места хранения безэкипажных катеров и стоянку топливозаправщиков, использовавшихся ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: склад ракетно-артиллерийского вооружения, место хранения безэкипажных катеров, стоянка топливозаправщиков, скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства о ходе спецоперации.
Кроме того, средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы JDAM производства США и Hammer производства Франции, 12 реактивных снарядов HIMARS производства США, 35 беспилотников.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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