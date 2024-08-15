https://ria.ru/20240815/minoborony-1966379601.html
ВС России поразили склад вооружения ВСУ
ВС России поразили склад вооружения ВСУ - РИА Новости, 15.08.2024
ВС России поразили склад вооружения ВСУ
Российские артиллерия, авиация и расчёты беспилотников поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения, места хранения безэкипажных катеров и стоянку... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:22
2024-08-15T13:22
2024-08-15T13:27
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Российские артиллерия, авиация и расчёты беспилотников поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения, места хранения безэкипажных катеров и стоянку топливозаправщиков, использовавшихся ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: склад ракетно-артиллерийского вооружения, место хранения безэкипажных катеров, стоянка топливозаправщиков, скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства о ходе спецоперации. Кроме того, средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы JDAM производства США и Hammer производства Франции, 12 реактивных снарядов HIMARS производства США, 35 беспилотников.
https://ria.ru/20240815/minoborony-1966376360.html
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ВС России поразили склад вооружения ВСУ
Минобороны: ВС России поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ