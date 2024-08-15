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Группировка "Север" уничтожила до 60 солдат ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" уничтожила до 60 солдат ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 15.08.2024
Группировка "Север" уничтожила до 60 солдат ВСУ в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:09
2024-08-15T13:09
2024-08-15T13:32
харьковская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на волчанском и липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, 203-мм самоходная артиллерийская установка "Пион", 152-мм гаубица Д-20 и два 122-мм орудия Д-30", - отмечает Минобороны РФ.
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Группировка "Север" уничтожила до 60 солдат ВСУ в Харьковской области
Минобороны: ВСУ потеряли до 60 военных в зоне ответственности "Севера"