https://ria.ru/20240815/minoborony-1966376360.html

Группировка "Центр" за сутки ликвидировала до 470 военных ВСУ

Группировка "Центр" за сутки ликвидировала до 470 военных ВСУ - РИА Новости, 15.08.2024

Группировка "Центр" за сутки ликвидировала до 470 военных ВСУ

Подразделения группировки войск "Центр" отразили семь атак противника, ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, американские бронемашины Bradley и MaxxPro, сообщили... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T13:06

2024-08-15T13:06

2024-08-15T13:20

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили семь атак противника, ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, американские бронемашины Bradley и MaxxPro, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 111-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Воздвиженка, Калиново, Новгородское, Миролюбовка и Нелеповка ДНР, отразили семь контратак штурмовых групп 53-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии."Потери противника составили до 470 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240815/taktika-1966365573.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность