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Группировка "Центр" за сутки ликвидировала до 470 военных ВСУ
Группировка "Центр" за сутки ликвидировала до 470 военных ВСУ - РИА Новости, 15.08.2024
Группировка "Центр" за сутки ликвидировала до 470 военных ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" отразили семь атак противника, ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, американские бронемашины Bradley и MaxxPro, сообщили... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:06
2024-08-15T13:06
2024-08-15T13:20
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили семь атак противника, ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, американские бронемашины Bradley и MaxxPro, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 111-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Воздвиженка, Калиново, Новгородское, Миролюбовка и Нелеповка ДНР, отразили семь контратак штурмовых групп 53-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии."Потери противника составили до 470 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Центр" за сутки ликвидировала до 470 военных ВСУ
Минобороны: группировка "Центр" за сутки ликвидировала до 470 военных ВСУ