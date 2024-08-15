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Группировка "Центр" за сутки ликвидировала до 470 военных ВСУ - РИА Новости, 15.08.2024
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13:06 15.08.2024 (обновлено: 13:20 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/minoborony-1966376360.html
Группировка "Центр" за сутки ликвидировала до 470 военных ВСУ
Группировка "Центр" за сутки ликвидировала до 470 военных ВСУ - РИА Новости, 15.08.2024
Группировка "Центр" за сутки ликвидировала до 470 военных ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" отразили семь атак противника, ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, американские бронемашины Bradley и MaxxPro, сообщили... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:06
2024-08-15T13:20
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили семь атак противника, ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, американские бронемашины Bradley и MaxxPro, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 111-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Воздвиженка, Калиново, Новгородское, Миролюбовка и Нелеповка ДНР, отразили семь контратак штурмовых групп 53-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии."Потери противника составили до 470 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Центр" за сутки ликвидировала до 470 военных ВСУ

Минобороны: группировка "Центр" за сутки ликвидировала до 470 военных ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили семь атак противника, ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, американские бронемашины Bradley и MaxxPro, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 111-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Воздвиженка, Калиново, Новгородское, Миролюбовка и Нелеповка ДНР, отразили семь контратак штурмовых групп 53-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии.
"Потери противника составили до 470 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
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