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ВС России освободили Ивановку в ДНР - РИА Новости, 15.08.2024
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13:05 15.08.2024 (обновлено: 14:15 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/minoborony-1966375780.html
ВС России освободили Ивановку в ДНР
ВС России освободили Ивановку в ДНР - РИА Новости, 15.08.2024
ВС России освободили Ивановку в ДНР
Российские военные взяли под контроль Ивановку в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:05
2024-08-15T14:15
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Ивановку в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Ивановка", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Кроме того, за минувшие сутки подразделения "Центра" нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 111-й бригады Нацгвардии в районах Торецка, Гродовки, Воздвиженки, Калиново, Новгородского, Миролюбовки и Нелеповки. Отбиты семь контратак штурмовых групп 53-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии.На этом участке линии боевого соприкосновения противник потерял до 470 военнослужащих, американские БМП Bradley и боевую бронированную машину MaxxPro, два автомобиля и гаубицу Д-30.Как сообщало Минобороны 12 августа, за минувшую неделю российские войска взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое, а в течение июля освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в ДНР.
https://ria.ru/20240812/minoborony-1965793793.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили Ивановку в ДНР

Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Ивановка в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Ивановку в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Ивановка", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Ивановка в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Ивановка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Ивановка в ДНР

Ивановка находится в трех километрах к северо-западу от Прогресса. Это село — часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.

Кроме того, за минувшие сутки подразделения "Центра" нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 111-й бригады Нацгвардии в районах Торецка, Гродовки, Воздвиженки, Калиново, Новгородского, Миролюбовки и Нелеповки. Отбиты семь контратак штурмовых групп 53-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии.
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ВС России установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке
12 августа, 19:06
На этом участке линии боевого соприкосновения противник потерял до 470 военнослужащих, американские БМП Bradley и боевую бронированную машину MaxxPro, два автомобиля и гаубицу Д-30.
Как сообщало Минобороны 12 августа, за минувшую неделю российские войска взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое, а в течение июля освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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