https://ria.ru/20240815/minoborony-1966375780.html

ВС России освободили Ивановку в ДНР

ВС России освободили Ивановку в ДНР - РИА Новости, 15.08.2024

ВС России освободили Ивановку в ДНР

Российские военные взяли под контроль Ивановку в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T13:05

2024-08-15T13:05

2024-08-15T14:15

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Ивановку в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Ивановка", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Кроме того, за минувшие сутки подразделения "Центра" нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 111-й бригады Нацгвардии в районах Торецка, Гродовки, Воздвиженки, Калиново, Новгородского, Миролюбовки и Нелеповки. Отбиты семь контратак штурмовых групп 53-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии.На этом участке линии боевого соприкосновения противник потерял до 470 военнослужащих, американские БМП Bradley и боевую бронированную машину MaxxPro, два автомобиля и гаубицу Д-30.Как сообщало Минобороны 12 августа, за минувшую неделю российские войска взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое, а в течение июля освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в ДНР.

https://ria.ru/20240812/minoborony-1965793793.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)