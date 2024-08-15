https://ria.ru/20240815/minoborony-1966375780.html
ВС России освободили Ивановку в ДНР
ВС России освободили Ивановку в ДНР - РИА Новости, 15.08.2024
ВС России освободили Ивановку в ДНР
Российские военные взяли под контроль Ивановку в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:05
2024-08-15T13:05
2024-08-15T14:15
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Ивановку в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Ивановка", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Кроме того, за минувшие сутки подразделения "Центра" нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 111-й бригады Нацгвардии в районах Торецка, Гродовки, Воздвиженки, Калиново, Новгородского, Миролюбовки и Нелеповки. Отбиты семь контратак штурмовых групп 53-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии.На этом участке линии боевого соприкосновения противник потерял до 470 военнослужащих, американские БМП Bradley и боевую бронированную машину MaxxPro, два автомобиля и гаубицу Д-30.Как сообщало Минобороны 12 августа, за минувшую неделю российские войска взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое, а в течение июля освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в ДНР.
https://ria.ru/20240812/minoborony-1965793793.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили Ивановку в ДНР
Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Ивановка в ДНР
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
Российские военные взяли под контроль Ивановку в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны
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"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Ивановка", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
Ивановка находится в трех километрах к северо-западу от Прогресса. Это село — часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.
Кроме того, за минувшие сутки подразделения "Центра" нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 111-й бригады Нацгвардии в районах Торецка, Гродовки, Воздвиженки, Калиново, Новгородского, Миролюбовки и Нелеповки. Отбиты семь контратак штурмовых групп 53-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии.
На этом участке линии боевого соприкосновения противник потерял до 470 военнослужащих, американские БМП Bradley и боевую бронированную машину MaxxPro, два автомобиля и гаубицу Д-30.
Как сообщало Минобороны 12 августа, за минувшую неделю российские войска взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое, а в течение июля освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в ДНР.