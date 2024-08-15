https://ria.ru/20240815/mikroelektronika-1966415818.html

Микроэлектроника производителей Москвы укрепляется в Латинской Америке

Микроэлектроника производителей Москвы укрепляется в Латинской Америке - РИА Новости, 15.08.2024

Микроэлектроника производителей Москвы укрепляется в Латинской Америке

Московские производители систем распознавания лиц и продуктов питания в рамках бизнес-миссии, организованной центром "Моспром", провели свыше 60 встреч с... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T16:13

2024-08-15T16:13

2024-08-15T16:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

сергей собянин

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Московские производители систем распознавания лиц и продуктов питания в рамках бизнес-миссии, организованной центром "Моспром", провели свыше 60 встреч с контрагентами из Бразилии, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."С 2022 года московские промышленники при поддержке центра "Моспром" активно развивают сотрудничество со странами Латинской Америки. Например, в начале августа четыре столичных производителя микроэлектроники и продуктов питания провели более 60 встреч с партнерами из Бразилии и договорились об установлении торгово-экономического сотрудничества", – цитирует пресс-служба ДИПП Гарбузова.Так, технологиями компьютерного зрения от ИИ-разработчика VisionLabs заинтересовались частные и государственные предприятия, работающие в Бразилии. Местные власти рассматривают возможность применения систем московского производства в проектах городской безопасности Smart City. А еще организация готовится подписать соглашение с представителями банковского сектора Бразилии – партнеры отметили решения для распознавания дипфейков и защиты от мошенничества, обеспечивающие безопасность проведения сделок, и готовы запустить пилотный проект, по результатам которого будет принято решение о глобальном сотрудничестве.Как рассказал генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков, для компании рынок Латинской Америки имеет стратегическое значение. На предприятии рады видеть такой высокий интерес к отечественным технологиям."Проведенные встречи подтвердили актуальность решений VisionLabs для мегаполисов: от городской видеоаналитики до финансового сектора. Мы уверены, что сотрудничество с бразильскими партнерами откроет новые возможности и станет основой для долгосрочных отношений, направленных на развитие ИИ в регионе", — цитирует пресс-служба Маркова.Бразильские дистрибьюторы проявили внимание к сладостям, шоколаду и биологически активным добавкам, которые были произведены в столице. Так, уже сформирован первый заказ на продукцию московских кондитерских фабрик, а также запланированы регистрационные процедуры для дальнейшей поставки на местный рынок биологически активных добавок от московской компании.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что за первые шесть месяцев текущего года при поддержке центра "Моспром" компании, работающие в Москве, поучаствовали в девяти бизнес-миссиях и профильной выставке.За два года, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, московские производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали экспорт и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.Кроме того, в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.

https://ria.ru/20240811/morozhenoe-1965484383.html

https://ria.ru/20240813/moskva-1965876601.html

москва

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, сергей собянин