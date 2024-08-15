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Микроэлектроника производителей Москвы укрепляется в Латинской Америке - РИА Новости, 15.08.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
16:13 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/mikroelektronika-1966415818.html
Микроэлектроника производителей Москвы укрепляется в Латинской Америке
Микроэлектроника производителей Москвы укрепляется в Латинской Америке - РИА Новости, 15.08.2024
Микроэлектроника производителей Москвы укрепляется в Латинской Америке
Московские производители систем распознавания лиц и продуктов питания в рамках бизнес-миссии, организованной центром "Моспром", провели свыше 60 встреч с... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T16:13
2024-08-15T16:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
сергей собянин
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Московские производители систем распознавания лиц и продуктов питания в рамках бизнес-миссии, организованной центром "Моспром", провели свыше 60 встреч с контрагентами из Бразилии, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."С 2022 года московские промышленники при поддержке центра "Моспром" активно развивают сотрудничество со странами Латинской Америки. Например, в начале августа четыре столичных производителя микроэлектроники и продуктов питания провели более 60 встреч с партнерами из Бразилии и договорились об установлении торгово-экономического сотрудничества", – цитирует пресс-служба ДИПП Гарбузова.Так, технологиями компьютерного зрения от ИИ-разработчика VisionLabs заинтересовались частные и государственные предприятия, работающие в Бразилии. Местные власти рассматривают возможность применения систем московского производства в проектах городской безопасности Smart City. А еще организация готовится подписать соглашение с представителями банковского сектора Бразилии – партнеры отметили решения для распознавания дипфейков и защиты от мошенничества, обеспечивающие безопасность проведения сделок, и готовы запустить пилотный проект, по результатам которого будет принято решение о глобальном сотрудничестве.Как рассказал генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков, для компании рынок Латинской Америки имеет стратегическое значение. На предприятии рады видеть такой высокий интерес к отечественным технологиям."Проведенные встречи подтвердили актуальность решений VisionLabs для мегаполисов: от городской видеоаналитики до финансового сектора. Мы уверены, что сотрудничество с бразильскими партнерами откроет новые возможности и станет основой для долгосрочных отношений, направленных на развитие ИИ в регионе", — цитирует пресс-служба Маркова.Бразильские дистрибьюторы проявили внимание к сладостям, шоколаду и биологически активным добавкам, которые были произведены в столице. Так, уже сформирован первый заказ на продукцию московских кондитерских фабрик, а также запланированы регистрационные процедуры для дальнейшей поставки на местный рынок биологически активных добавок от московской компании.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что за первые шесть месяцев текущего года при поддержке центра "Моспром" компании, работающие в Москве, поучаствовали в девяти бизнес-миссиях и профильной выставке.За два года, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, московские производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали экспорт и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.Кроме того, в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.
https://ria.ru/20240811/morozhenoe-1965484383.html
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москва, анатолий гарбузов, сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин

Микроэлектроника производителей Москвы укрепляется в Латинской Америке

© Фото : пресс-служба ДИППМикроэлектроника производителей Москвы укрепляется в Латинской Америке
Микроэлектроника производителей Москвы укрепляется в Латинской Америке - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Микроэлектроника производителей Москвы укрепляется в Латинской Америке
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Московские производители систем распознавания лиц и продуктов питания в рамках бизнес-миссии, организованной центром "Моспром", провели свыше 60 встреч с контрагентами из Бразилии, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"С 2022 года московские промышленники при поддержке центра "Моспром" активно развивают сотрудничество со странами Латинской Америки. Например, в начале августа четыре столичных производителя микроэлектроники и продуктов питания провели более 60 встреч с партнерами из Бразилии и договорились об установлении торгово-экономического сотрудничества", – цитирует пресс-служба ДИПП Гарбузова.
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Так, технологиями компьютерного зрения от ИИ-разработчика VisionLabs заинтересовались частные и государственные предприятия, работающие в Бразилии. Местные власти рассматривают возможность применения систем московского производства в проектах городской безопасности Smart City. А еще организация готовится подписать соглашение с представителями банковского сектора Бразилии – партнеры отметили решения для распознавания дипфейков и защиты от мошенничества, обеспечивающие безопасность проведения сделок, и готовы запустить пилотный проект, по результатам которого будет принято решение о глобальном сотрудничестве.
Как рассказал генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков, для компании рынок Латинской Америки имеет стратегическое значение. На предприятии рады видеть такой высокий интерес к отечественным технологиям.
"Проведенные встречи подтвердили актуальность решений VisionLabs для мегаполисов: от городской видеоаналитики до финансового сектора. Мы уверены, что сотрудничество с бразильскими партнерами откроет новые возможности и станет основой для долгосрочных отношений, направленных на развитие ИИ в регионе", — цитирует пресс-служба Маркова.
Бразильские дистрибьюторы проявили внимание к сладостям, шоколаду и биологически активным добавкам, которые были произведены в столице. Так, уже сформирован первый заказ на продукцию московских кондитерских фабрик, а также запланированы регистрационные процедуры для дальнейшей поставки на местный рынок биологически активных добавок от московской компании.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что за первые шесть месяцев текущего года при поддержке центра "Моспром" компании, работающие в Москве, поучаствовали в девяти бизнес-миссиях и профильной выставке.
За два года, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, московские производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали экспорт и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.
Кроме того, в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовСергей Собянин
 
 
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