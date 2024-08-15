https://ria.ru/20240815/martynovka-1966336283.html

Российские военные зачистили от ВСУ Мартыновку в Курской области

Российские военные зачистили от ВСУ Мартыновку в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024

Российские военные зачистили от ВСУ Мартыновку в Курской области

Населенный пункт Мартыновка в Курской области зачищен от ВСУ, идет зачистка и других населенных пунктов в Суджанском районе региона, заявил командир спецназа... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T11:05

2024-08-15T11:05

2024-08-15T11:18

курская область

вооруженные силы украины

суджанский район

россия

апты алаудинов

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Населенный пункт Мартыновка в Курской области зачищен от ВСУ, идет зачистка и других населенных пунктов в Суджанском районе региона, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24". "На том участке, где я сейчас нахожусь, Суджанское направление, тут действительно очень хорошо сделали заслоны и начали уже зачищать населенные пункты. Один населенный пункт - Мартыновка - мы его зачистили. Черкасское Поречное и Русское Поречное мы зачищаем", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966266726.html

курская область

суджанский район

россия

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курская область, вооруженные силы украины, суджанский район, россия, апты алаудинов