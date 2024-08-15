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Российские военные зачистили от ВСУ Мартыновку в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
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11:05 15.08.2024 (обновлено: 11:18 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/martynovka-1966336283.html
Российские военные зачистили от ВСУ Мартыновку в Курской области
Российские военные зачистили от ВСУ Мартыновку в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
Российские военные зачистили от ВСУ Мартыновку в Курской области
Населенный пункт Мартыновка в Курской области зачищен от ВСУ, идет зачистка и других населенных пунктов в Суджанском районе региона, заявил командир спецназа... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:05
2024-08-15T11:18
курская область
вооруженные силы украины
суджанский район
россия
апты алаудинов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Населенный пункт Мартыновка в Курской области зачищен от ВСУ, идет зачистка и других населенных пунктов в Суджанском районе региона, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24". "На том участке, где я сейчас нахожусь, Суджанское направление, тут действительно очень хорошо сделали заслоны и начали уже зачищать населенные пункты. Один населенный пункт - Мартыновка - мы его зачистили. Черкасское Поречное и Русское Поречное мы зачищаем", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24".
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курская область
суджанский район
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курская область, вооруженные силы украины, суджанский район, россия, апты алаудинов
Курская область, Вооруженные силы Украины, Суджанский район, Россия, Апты Алаудинов
Российские военные зачистили от ВСУ Мартыновку в Курской области

Алаудинов: Мартыновка в Курской области зачищена от ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Населенный пункт Мартыновка в Курской области зачищен от ВСУ, идет зачистка и других населенных пунктов в Суджанском районе региона, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24".
«
"На том участке, где я сейчас нахожусь, Суджанское направление, тут действительно очень хорошо сделали заслоны и начали уже зачищать населенные пункты. Один населенный пункт - Мартыновка - мы его зачистили. Черкасское Поречное и Русское Поречное мы зачищаем", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24".
Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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Вчера, 20:29
 
Курская областьВооруженные силы УкраиныСуджанский районРоссияАпты Алаудинов
 
 
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