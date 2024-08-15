Львова-Белова: девять семей с 50 детьми эвакуируют из Курской области
Львова-Белова: 9 семей с 50 детьми эвакуируют из опасных районов Курской области
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
© Фотохост-агентство РИА Новости
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Девять семей с 50 детьми эвакуируют из опасных районов Курской области, основная часть будет перевезена в более безопасные населенные пункты региона, другие - в Орловскую и Московскую области, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
В четверг детский омбудсмен лично приехала в регион, чтобы помочь семьям с детьми, которые оказались в трудной ситуации из-за нападения ВСУ.
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"Сегодня мы прямо "с колес" взяли девять семей, в которых воспитывается 50 детей. Основная часть будет расселена в Курской области, Орловская область (также примет семьи - ред.), и я очень благодарна Московской области, которая согласовала нам приезд трех больших семей", - сказала Львова-Белова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, врио губернатора региона попросил помочь дистанционным обучением, которое, возможно, начнется с 1 сентября. Это также касается тех детей, которые временно переехали в соседние регионы, при этом важно, чтобы у них не было привыкания к новым местам обучения, отметила Львова-Белова.
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"Мы возьмем на себя семьи с большим количеством детей… Займемся их переселением из ПВР. Второй момент - это эвакуация семей с паллиативными детьми, потому что если вдруг потребуется из прифронтовых районов дальше эвакуировать, то люди здоровые быстро смогут уйти, а паллиативным детям требуется сопровождение, кареты скорой помощи, врачи. Было принято решение, что сейчас мы будем их эвакуаций заниматься", - сказала омбудсмен.
Львова-Белова добавила, что люди из приграничных районов Курской области эвакуировались без вещей, взяв с собой в лучшем случае документы. Помимо гуманитарных проблем, с которыми семьи столкнулись, теперь это еще и серьезные психологические травмы, с которыми в дальнейшем предстоит работать, заключила она.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.