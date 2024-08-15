https://ria.ru/20240815/lvova-belova-1966490292.html

Львова-Белова: девять семей с 50 детьми эвакуируют из Курской области

Львова-Белова: девять семей с 50 детьми эвакуируют из Курской области - РИА Новости, 15.08.2024

Львова-Белова: девять семей с 50 детьми эвакуируют из Курской области

Девять семей с 50 детьми эвакуируют из опасных районов Курской области, основная часть будет перевезена в более безопасные населенные пункты региона, другие - в РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T21:55

2024-08-15T21:55

2024-08-15T21:55

россия

курская область

брянская область

мария львова-белова

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Девять семей с 50 детьми эвакуируют из опасных районов Курской области, основная часть будет перевезена в более безопасные населенные пункты региона, другие - в Орловскую и Московскую области, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В четверг детский омбудсмен лично приехала в регион, чтобы помочь семьям с детьми, которые оказались в трудной ситуации из-за нападения ВСУ. "Сегодня мы прямо "с колес" взяли девять семей, в которых воспитывается 50 детей. Основная часть будет расселена в Курской области, Орловская область (также примет семьи - ред.), и я очень благодарна Московской области, которая согласовала нам приезд трех больших семей", - сказала Львова-Белова в эфире радио Sputnik. По ее словам, врио губернатора региона попросил помочь дистанционным обучением, которое, возможно, начнется с 1 сентября. Это также касается тех детей, которые временно переехали в соседние регионы, при этом важно, чтобы у них не было привыкания к новым местам обучения, отметила Львова-Белова. "Мы возьмем на себя семьи с большим количеством детей… Займемся их переселением из ПВР. Второй момент - это эвакуация семей с паллиативными детьми, потому что если вдруг потребуется из прифронтовых районов дальше эвакуировать, то люди здоровые быстро смогут уйти, а паллиативным детям требуется сопровождение, кареты скорой помощи, врачи. Было принято решение, что сейчас мы будем их эвакуаций заниматься", - сказала омбудсмен. Львова-Белова добавила, что люди из приграничных районов Курской области эвакуировались без вещей, взяв с собой в лучшем случае документы. Помимо гуманитарных проблем, с которыми семьи столкнулись, теперь это еще и серьезные психологические травмы, с которыми в дальнейшем предстоит работать, заключила она. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/pozhertvovanie-1966486107.html

https://ria.ru/20240815/sostoyanie-1966471999.html

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россия, курская область, брянская область, мария львова-белова, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины