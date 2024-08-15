https://ria.ru/20240815/lvova-belova-1966478835.html

Львова-Белова договорилась о помощи детям Курской области

Львова-Белова договорилась о помощи детям Курской области - РИА Новости, 15.08.2024

Львова-Белова договорилась о помощи детям Курской области

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, они договорилась о... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T20:12

2024-08-15T20:12

2024-08-15T20:12

общество

россия

курская область

брянская область

мария львова-белова

владимир путин

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, они договорилась о помощи детям региона, сообщает пресс-служба детского омбудсмена. Отмечается, что Львова-Белова провела встречу с врио губернатора Курской области на тему взаимодействия для помощи детям. "Будем координировать работу детских уполномоченных в регионах, куда переезжают семьи (из Курской области – ред.)", - говорится в сообщении. Указывается, что некоторые школы и вузы региона будут переведены на дистанционное обучение, а также будет оказана помощь в обучении тем детям, что вынуждены проживать в пунктах временного размещения. Кроме того, аппарат детского омбудсмена продолжит заниматься размещением и сопровождением больших многодетных семей, а также помощью в поиске временного жилья в других регионах семьям, воспитывающим детей с паллиативным статусом. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/tanki-1966474324.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20240815/kirbi-1966467460.html

россия

курская область

брянская область

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общество, россия, курская область, брянская область, мария львова-белова, владимир путин, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины