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Львова-Белова договорилась о помощи детям Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
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20:12 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/lvova-belova-1966478835.html
Львова-Белова договорилась о помощи детям Курской области
Львова-Белова договорилась о помощи детям Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
Львова-Белова договорилась о помощи детям Курской области
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, они договорилась о... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T20:12
2024-08-15T20:12
общество
россия
курская область
брянская область
мария львова-белова
владимир путин
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, они договорилась о помощи детям региона, сообщает пресс-служба детского омбудсмена. Отмечается, что Львова-Белова провела встречу с врио губернатора Курской области на тему взаимодействия для помощи детям. "Будем координировать работу детских уполномоченных в регионах, куда переезжают семьи (из Курской области – ред.)", - говорится в сообщении. Указывается, что некоторые школы и вузы региона будут переведены на дистанционное обучение, а также будет оказана помощь в обучении тем детям, что вынуждены проживать в пунктах временного размещения. Кроме того, аппарат детского омбудсмена продолжит заниматься размещением и сопровождением больших многодетных семей, а также помощью в поиске временного жилья в других регионах семьям, воспитывающим детей с паллиативным статусом. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/tanki-1966474324.html
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общество, россия, курская область, брянская область, мария львова-белова, владимир путин, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины
Общество, Россия, Курская область, Брянская область, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины
Львова-Белова договорилась о помощи детям Курской области

Львова-Белова договорилась с властями Курской области о помощи детям региона

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова . Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, они договорилась о помощи детям региона, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.
Отмечается, что Львова-Белова провела встречу с врио губернатора Курской области на тему взаимодействия для помощи детям.
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"Будем координировать работу детских уполномоченных в регионах, куда переезжают семьи (из Курской области – ред.)", - говорится в сообщении.
Указывается, что некоторые школы и вузы региона будут переведены на дистанционное обучение, а также будет оказана помощь в обучении тем детям, что вынуждены проживать в пунктах временного размещения.
Кроме того, аппарат детского омбудсмена продолжит заниматься размещением и сопровождением больших многодетных семей, а также помощью в поиске временного жилья в других регионах семьям, воспитывающим детей с паллиативным статусом.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
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В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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ОбществоРоссияКурская областьБрянская областьМария Львова-БеловаВладимир ПутинАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
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