Львова-Белова договорилась о помощи детям Курской области
Львова-Белова договорилась с властями Курской области о помощи детям региона
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова . Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, они договорилась о помощи детям региона, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.
Отмечается, что Львова-Белова провела встречу с врио губернатора Курской области на тему взаимодействия для помощи детям.
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"Будем координировать работу детских уполномоченных в регионах, куда переезжают семьи (из Курской области – ред.)", - говорится в сообщении.
Указывается, что некоторые школы и вузы региона будут переведены на дистанционное обучение, а также будет оказана помощь в обучении тем детям, что вынуждены проживать в пунктах временного размещения.
Кроме того, аппарат детского омбудсмена продолжит заниматься размещением и сопровождением больших многодетных семей, а также помощью в поиске временного жилья в других регионах семьям, воспитывающим детей с паллиативным статусом.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
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