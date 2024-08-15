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Львова-Белова помогла с переездом многодетной семье из Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:33 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/lvova-belova-1966473796.html
Львова-Белова помогла с переездом многодетной семье из Курской области
Львова-Белова помогла с переездом многодетной семье из Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
Львова-Белова помогла с переездом многодетной семье из Курской области
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова совместно с фондами "Страна для детей" и "Царьград" нашла квартиру в Московской области... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T19:33
2024-08-15T19:33
специальная военная операция на украине
общество
россия
суджанский район
курская область
мария львова-белова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова совместно с фондами "Страна для детей" и "Царьград" нашла квартиру в Московской области для многопоколенческой семьи из Суджанского района, у которой 26 детей, в том числе приемных, сообщает пресс-служба детского омбудсмена в Telegram-канале. "Встретилась с большой многопоколенческой семьёй из Суджанского района, которая воспитывает 26 детей, в том числе приёмных. Сейчас они живут в небольшой квартире в Курске. Нашли им временное жильё в Московской области", - говорится в сообщении. Аппарат детского омбудсмена оказал помощь с переездом вместе с фондами "Страна для детей" и "Царьград". "Дети расспросили нас про Москву и Подмосковье, уточнили, есть ли там автовокзал. Поможем большой семье с организацией быта, предоставим услуги психолога", - добавляется в сообщении. Кроме того, Львова-Белова навестила с подарками восьмилетнюю девочку, что получила минно-взрывную травму в Суджанском районе Курской области. Здоровье девочки поправляется и в ближайшие дни она будет выписана, отметили в пресс-службе. Аппарат детского омбудсмена также закупит для Курской областной клинической больнице аппарат для заживления ран, уточняется в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/sostoyanie-1966471999.html
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россия
суджанский район
курская область
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общество, россия, суджанский район, курская область, мария львова-белова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Суджанский район, Курская область, Мария Львова-Белова, Вооруженные силы Украины
Львова-Белова помогла с переездом многодетной семье из Курской области

Львова-Белова нашла квартиру для эвакуации семьи с 26 детьми из Курской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова совместно с фондами "Страна для детей" и "Царьград" нашла квартиру в Московской области для многопоколенческой семьи из Суджанского района, у которой 26 детей, в том числе приемных, сообщает пресс-служба детского омбудсмена в Telegram-канале.
"Встретилась с большой многопоколенческой семьёй из Суджанского района, которая воспитывает 26 детей, в том числе приёмных. Сейчас они живут в небольшой квартире в Курске. Нашли им временное жильё в Московской области", - говорится в сообщении.
Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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Аппарат детского омбудсмена оказал помощь с переездом вместе с фондами "Страна для детей" и "Царьград". "Дети расспросили нас про Москву и Подмосковье, уточнили, есть ли там автовокзал. Поможем большой семье с организацией быта, предоставим услуги психолога", - добавляется в сообщении.
Кроме того, Львова-Белова навестила с подарками восьмилетнюю девочку, что получила минно-взрывную травму в Суджанском районе Курской области. Здоровье девочки поправляется и в ближайшие дни она будет выписана, отметили в пресс-службе. Аппарат детского омбудсмена также закупит для Курской областной клинической больнице аппарат для заживления ран, уточняется в сообщении.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияСуджанский районКурская областьМария Львова-БеловаВооруженные силы Украины
 
 
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