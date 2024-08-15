Львова-Белова помогла с переездом многодетной семье из Курской области
Львова-Белова нашла квартиру для эвакуации семьи с 26 детьми из Курской области
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова совместно с фондами "Страна для детей" и "Царьград" нашла квартиру в Московской области для многопоколенческой семьи из Суджанского района, у которой 26 детей, в том числе приемных, сообщает пресс-служба детского омбудсмена в Telegram-канале.
"Встретилась с большой многопоколенческой семьёй из Суджанского района, которая воспитывает 26 детей, в том числе приёмных. Сейчас они живут в небольшой квартире в Курске. Нашли им временное жильё в Московской области", - говорится в сообщении.
Аппарат детского омбудсмена оказал помощь с переездом вместе с фондами "Страна для детей" и "Царьград". "Дети расспросили нас про Москву и Подмосковье, уточнили, есть ли там автовокзал. Поможем большой семье с организацией быта, предоставим услуги психолога", - добавляется в сообщении.
Кроме того, Львова-Белова навестила с подарками восьмилетнюю девочку, что получила минно-взрывную травму в Суджанском районе Курской области. Здоровье девочки поправляется и в ближайшие дни она будет выписана, отметили в пресс-службе. Аппарат детского омбудсмена также закупит для Курской областной клинической больнице аппарат для заживления ран, уточняется в сообщении.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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