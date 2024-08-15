Лукашенко назвал литовские власти безумцами
Лукашенко назвал литовцев безумцами за запрет въезда авто с номерами Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал литовские власти безумцами за то, что Вильнюс запретил въезд на свою территорию легковых автомобилей с белорусскими номерами.
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"Безумцы. Я на вашем месте многие бы вопросы касаемо Литвы и не комментировал. Потому что они не знают сами, что творят. Это безумцы, самые настоящие безумцы. Ну что о них говорить. Если бы там были ответственные политики, мы могли бы обсуждать их политику. Но там ответственных политиков нет", - приводит слова Лукашенко из интервью телеканалу "Россия" госагентство Белта.
По его словам, с экономической точки зрения в этом решении литовских властей есть даже плюсы. "Слава богу. Наши перестанут вывозить (хоть сейчас поменьше стало) деньги за пределы Беларуси и России. То же самое россияне. Деньги останутся здесь. Этот так называемый экономический туризм - это огромные средства, которые вывозились отсюда", - сказал он.
При этом Лукашенко заметил, что, по его мнению, в ЕС живут не совсем глупые люди. "Они к Польше, Литве, Латвии стягивали товары свои. Россияне и белорусы потоком туда ездили и огромные деньги, миллиарды долларов, вывозили. Ну сейчас не будут вывозить. Если смотреть с точки зрения прагматики, экономики. Если смотреть с точки зрения политики, это полное безумство. Они делают все то, что не нравится людям в Литве - гражданам Литвы. Что бы мы о литовцах ни говорили, это очень трудолюбивые с советских времен люди. Они сравнивают то, что было в Советском Союзе, и то, что сейчас", - отметил он.
Лукашенко напомнил, что в СССР Литва была очень развитой республикой. "Можем называть приемники, автомобили и прочее советского времени. Они ведь могли это развить до уровня тех же мерседесов. Сейчас у них вообще ничего нет. На этом месте руины. Поэтому товары они не могут предложить свои. А если так называемые литовские (товары - ред.) - это значит немцы или еще кто-то построил завод", - сказал белорусский лидер.
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"Я вам просто советую на это бешенство (последние решения Литвы - ред.) не обращать внимания. Может, где-то через запятую как пример приводить безумства этого Запада и Европейского союза, и до чего они могут довести этих своих сателлитов, которые не играли и не играют в истории сегодня никакой роли. Я на это даже внимания не обращаю", - добавил Лукашенко.
Литва с 16 августа вводит запрет на въезд для всех легковых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии. Запрет распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства владельца или водителя.