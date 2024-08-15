https://ria.ru/20240815/lukashenko-1966410699.html

Лукашенко назвал литовские власти безумцами

Лукашенко назвал литовские власти безумцами - РИА Новости, 15.08.2024

Лукашенко назвал литовские власти безумцами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал литовские власти безумцами за то, что Вильнюс запретил въезд на свою территорию легковых автомобилей с... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:28

2024-08-15T15:28

2024-08-15T15:29

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александр лукашенко

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МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал литовские власти безумцами за то, что Вильнюс запретил въезд на свою территорию легковых автомобилей с белорусскими номерами. "Безумцы. Я на вашем месте многие бы вопросы касаемо Литвы и не комментировал. Потому что они не знают сами, что творят. Это безумцы, самые настоящие безумцы. Ну что о них говорить. Если бы там были ответственные политики, мы могли бы обсуждать их политику. Но там ответственных политиков нет", - приводит слова Лукашенко из интервью телеканалу "Россия" госагентство Белта. По его словам, с экономической точки зрения в этом решении литовских властей есть даже плюсы. "Слава богу. Наши перестанут вывозить (хоть сейчас поменьше стало) деньги за пределы Беларуси и России. То же самое россияне. Деньги останутся здесь. Этот так называемый экономический туризм - это огромные средства, которые вывозились отсюда", - сказал он. При этом Лукашенко заметил, что, по его мнению, в ЕС живут не совсем глупые люди. "Они к Польше, Литве, Латвии стягивали товары свои. Россияне и белорусы потоком туда ездили и огромные деньги, миллиарды долларов, вывозили. Ну сейчас не будут вывозить. Если смотреть с точки зрения прагматики, экономики. Если смотреть с точки зрения политики, это полное безумство. Они делают все то, что не нравится людям в Литве - гражданам Литвы. Что бы мы о литовцах ни говорили, это очень трудолюбивые с советских времен люди. Они сравнивают то, что было в Советском Союзе, и то, что сейчас", - отметил он. Лукашенко напомнил, что в СССР Литва была очень развитой республикой. "Можем называть приемники, автомобили и прочее советского времени. Они ведь могли это развить до уровня тех же мерседесов. Сейчас у них вообще ничего нет. На этом месте руины. Поэтому товары они не могут предложить свои. А если так называемые литовские (товары - ред.) - это значит немцы или еще кто-то построил завод", - сказал белорусский лидер. "Я вам просто советую на это бешенство (последние решения Литвы - ред.) не обращать внимания. Может, где-то через запятую как пример приводить безумства этого Запада и Европейского союза, и до чего они могут довести этих своих сателлитов, которые не играли и не играют в истории сегодня никакой роли. Я на это даже внимания не обращаю", - добавил Лукашенко. Литва с 16 августа вводит запрет на въезд для всех легковых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии. Запрет распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства владельца или водителя.

https://ria.ru/20240307/litva-1931624587.html

https://ria.ru/20240812/posolstvo-1965655598.html

https://ria.ru/20240730/sud-1963000356.html

литва

белоруссия

вильнюс

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в мире, литва, белоруссия, вильнюс, александр лукашенко, евросоюз