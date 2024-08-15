https://ria.ru/20240815/lukashenko-1966404487.html

Лукашенко пообещал мгновенный ответ на нарушение границы Белоруссии

Лукашенко пообещал мгновенный ответ на нарушение границы Белоруссии - РИА Новости, 15.08.2024

Лукашенко пообещал мгновенный ответ на нарушение границы Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не хочет войны против всего НАТО, но при нарушении госграницы республики ответ будет мгновенный. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:06

2024-08-15T15:06

2024-08-15T15:42

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МИНСК, 15 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не хочет войны против всего НАТО, но при нарушении госграницы республики ответ будет мгновенный."Мы не хотим эскалации, и мы не хотим войны против всего НАТО. Мы этого не хотим. Но если они это сделают и на это пойдут, ну что же... У нас другого выхода не будет. И никаких "красных линий" не будет", - заявил белорусский президент в четверг во время интервью телеканалу "Россия". Об этом сообщил телеграм-канал "Пул Первого".Лукашенко подчеркнул, что "она есть, эта линия, - государственная граница". "Как только наступили на нее (говорю как пограничник), ответ будет мгновенный. Он подготовлен, приказом в сейфах, как положено", - предупредил он.При этом, отвечая на вопрос о готовности применить размещенное на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, Лукашенко заявил, что по сути, "красные кнопки" уже вокруг Белоруссии и России "понажимали"."По периметру Беларуси и России уже понажимали "красные эти кнопки". Осталось только "самую красную" (запускающее ядерные ракеты – ред.) нажать. Поэтому в моральном отношении, наверное, нам с Путиным (президентом России – ред.), принимая такие решения, так даже уже как-то и неудобно об этом говорить", - заявил белорусский президент."Когда здесь появилось тактическое ядерное оружие, я им (оппонентам за рубежом – ред.) прямо сказал…: "Мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу. Она же - граница нашего Союзного государства", - отметил Лукашенко.-

https://ria.ru/20240812/polsha-1965213265.html

https://ria.ru/20240809/lukashenko-1965310391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нато, белоруссия, минск, александр лукашенко, россия