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К тушению пожара в Люберцах привлекли вертолет
К тушению пожара в Люберцах привлекли вертолет - РИА Новости, 15.08.2024
К тушению пожара в Люберцах привлекли вертолет
К тушению пожара в Люберцах привлечен вертолет, его площадь возросла до двух тысяч "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T10:46
2024-08-15T10:46
2024-08-15T11:21
происшествия
люберцы
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. К тушению пожара в Люберцах привлечен вертолет, его площадь возросла до двух тысяч "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее пожар вспыхнул на территории Ухтомского завода в подмосковных Люберцах. "К тушению пожара в Люберцах привлечен вертолет КА-32 Московского авиационного центра. Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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Пожар на заводе в подмосковных Люберцах
Пожар на заводе в подмосковных Люберцах
2024-08-15T10:46
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происшествия, люберцы, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Люберцы, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
К тушению пожара в Люберцах привлекли вертолет
МЧС: площадь пожара в Люберцах возросла до двух тысяч "квадратов"