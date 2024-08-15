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К тушению пожара в Люберцах привлекли вертолет

К тушению пожара в Люберцах привлекли вертолет - РИА Новости, 15.08.2024

К тушению пожара в Люберцах привлекли вертолет

К тушению пожара в Люберцах привлечен вертолет, его площадь возросла до двух тысяч "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T10:46

2024-08-15T10:46

2024-08-15T11:21

происшествия

люберцы

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. К тушению пожара в Люберцах привлечен вертолет, его площадь возросла до двух тысяч "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее пожар вспыхнул на территории Ухтомского завода в подмосковных Люберцах. "К тушению пожара в Люберцах привлечен вертолет КА-32 Московского авиационного центра. Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240711/himki-1958921034.html

люберцы

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Пожар на заводе в подмосковных Люберцах Пожар на заводе в подмосковных Люберцах 2024-08-15T10:46 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, люберцы, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)