https://ria.ru/20240815/lgov-1966334368.html

В курском Льгове сработала ПВО

В курском Льгове сработала ПВО - РИА Новости, 15.08.2024

В курском Льгове сработала ПВО

ПВО работает в городе Льгов Курской области, зафиксировано падение обломков, сообщил глава города Алексей Клемешов. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T10:57

2024-08-15T10:57

2024-08-15T10:58

происшествия

льгов

курская область

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ПВО работает в городе Льгов Курской области, зафиксировано падение обломков, сообщил глава города Алексей Клемешов. "Во Льгове работает ПВО. Падения обломков. Не подходите к обломкам и ничего не трогайте. При обнаружении сразу же звоните по телефону 112". - говорится в сообщении на его странице в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20240814/pvo-1966139404.html

льгов

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, льгов, курская область