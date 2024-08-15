https://ria.ru/20240815/lgov-1966334368.html
В курском Льгове сработала ПВО
В курском Льгове сработала ПВО - РИА Новости, 15.08.2024
В курском Льгове сработала ПВО
ПВО работает в городе Льгов Курской области, зафиксировано падение обломков, сообщил глава города Алексей Клемешов. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T10:57
2024-08-15T10:57
2024-08-15T10:58
происшествия
льгов
курская область
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ПВО работает в городе Льгов Курской области, зафиксировано падение обломков, сообщил глава города Алексей Клемешов. "Во Льгове работает ПВО. Падения обломков. Не подходите к обломкам и ничего не трогайте. При обнаружении сразу же звоните по телефону 112". - говорится в сообщении на его странице в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20240814/pvo-1966139404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, льгов, курская область
Происшествия, Льгов, Курская область
В курском Льгове сработала ПВО
В курском Льгове сработала ПВО, зафиксировано падение обломков