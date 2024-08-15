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Минэнерго Подмосковья отчиталось о ремонте более 185 километров ЛЭП - РИА Новости, 15.08.2024
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Новости Подмосковья
 
15:29 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/lep-1966411265.html
Минэнерго Подмосковья отчиталось о ремонте более 185 километров ЛЭП
Минэнерго Подмосковья отчиталось о ремонте более 185 километров ЛЭП - РИА Новости, 15.08.2024
Минэнерго Подмосковья отчиталось о ремонте более 185 километров ЛЭП
Министерство энергетики Московской области рассказало о подготовке электросетей к осенне-зимнему периоду. В рамках программы "Мособлэнерго" было отремонтировано РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T15:29
2024-08-15T15:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Министерство энергетики Московской области рассказало о подготовке электросетей к осенне-зимнему периоду. В рамках программы "Мособлэнерго" было отремонтировано более 185 километров ЛЭП, сообщил 360.ru.Речь идет как о кабельных, так и воздушных линиях электропередачи. Всего в 2024 году планируется восстановить свыше 310 километров ЛЭП, а также 219 подстанций.Глава ведомства Евгений Хромушин отметил масштабность работ по повышению надежности электроснабжения. По его словам, данные мероприятия окажут положительное влияние на качество тепла и горячей воды.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Минэнерго Подмосковья отчиталось о ремонте более 185 километров ЛЭП

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Министерство энергетики Московской области рассказало о подготовке электросетей к осенне-зимнему периоду. В рамках программы "Мособлэнерго" было отремонтировано более 185 километров ЛЭП, сообщил 360.ru.
Речь идет как о кабельных, так и воздушных линиях электропередачи. Всего в 2024 году планируется восстановить свыше 310 километров ЛЭП, а также 219 подстанций.
Глава ведомства Евгений Хромушин отметил масштабность работ по повышению надежности электроснабжения. По его словам, данные мероприятия окажут положительное влияние на качество тепла и горячей воды.
 
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