https://ria.ru/20240815/lep-1966411265.html

Минэнерго Подмосковья отчиталось о ремонте более 185 километров ЛЭП

Минэнерго Подмосковья отчиталось о ремонте более 185 километров ЛЭП - РИА Новости, 15.08.2024

Минэнерго Подмосковья отчиталось о ремонте более 185 километров ЛЭП

Министерство энергетики Московской области рассказало о подготовке электросетей к осенне-зимнему периоду. В рамках программы "Мособлэнерго" было отремонтировано РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:29

2024-08-15T15:29

2024-08-15T15:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Министерство энергетики Московской области рассказало о подготовке электросетей к осенне-зимнему периоду. В рамках программы "Мособлэнерго" было отремонтировано более 185 километров ЛЭП, сообщил 360.ru.Речь идет как о кабельных, так и воздушных линиях электропередачи. Всего в 2024 году планируется восстановить свыше 310 километров ЛЭП, а также 219 подстанций.Глава ведомства Евгений Хромушин отметил масштабность работ по повышению надежности электроснабжения. По его словам, данные мероприятия окажут положительное влияние на качество тепла и горячей воды.

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московская область (подмосковье)