https://ria.ru/20240815/kursk-1966406054.html

Жители Курска помогают переселенцам из приграничных районов

Жители Курска помогают переселенцам из приграничных районов - РИА Новости, 15.08.2024

Жители Курска помогают переселенцам из приграничных районов

Жители Курска сплотились вокруг общей трагедии и помогают переселенцам из приграничных районов кто чем может, не остаются в стороне и представители модных и... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:15

2024-08-15T15:15

2024-08-15T21:32

курск

общество

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КУРСК, 15 авг - РИА Новости. Жители Курска сплотились вокруг общей трагедии и помогают переселенцам из приграничных районов кто чем может, не остаются в стороне и представители модных и экзотических профессий, например, бариста и владелица лошадей, передает корреспондент РИА Новости. Разрядить обстановкуОдин из пунктов временного размещения в Курске расположен в студенческом городке Государственной аграрной академии (ГАУ). Пока студенты на каникулах, в комнатах общежитий расположились приехавшие из зоны боевых действий. Ректорат ГАУ также разрешил вернуться в общежития студентам из тех районов - многие приехали с родственниками и теперь делят с ними свои студенческие комнаты. В общежитиях также много детей из прифронтовых районов. Сегодня все дети - несколько десятков - собрались на большой лужайке на территории ГАУ. Здесь их бесплатно катают высокая ухоженная кобыла Серая и шотландский пони Ластик. Хозяйка лошадей - кандидат в мастера конного спорта 24-летняя Анна Никонова, выпускница этой академии. Она училась на ветврача, а теперь работает тренером молодых лошадей. "Возникла такая идея - разрядить обстановку, отвлечь людей. Так что вот привезли своих лошадей", - рассказала Никонова РИА Новости. Дети - кто со страхом, кто с азартом - гладят лошадей и неумело садятся верхом. Почувствовать вкус привычной мирной жизниБесплатно порадовать людей в ПВР решили и профессиональные бариста Давид Блиадзе и Наре Мовсисян. Они выбрали "Домик добрых дел" - крупную некоммерческую организацию, которая собирает и распределяет гуманитарную помощь. В их пункт раздачи гуманитарки в центре Курса ежедневно приезжают несколько сотен нуждающихся в помощи. "Все началось с того, что уставшие, падающие с ног волонтеры начали писать друзьям: привезите кто-нибудь кофе. Им стали привозить их любимые напитки, а потом наша кофейня решила открыть тут бесплатную точку", - рассказал РИА Новости бариста Давид. Сейчас они в день варят около 800 чашек кофе для живущих в ПВР и волонтеров, а ещё раздают чай и пончики. "Я очень сильно втянулась, так что даже не хочу отсюда даже в нашу кофейню. Мне здесь очень нравится, здесь прекрасные люди, они нас очень сильно благодарят. А многие хотят почувствовать вкус привычной мирной жизни или просто выговориться", - поделилась с РИА Новости его коллега Наре.

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https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

курск

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Помощь жителей Курска переселенцам из приграничных районов Жители Курска сплотились вокруг общей трагедии и помогают переселенцам из приграничных районов кто чем может, передаёт корреспондент РИА Новости. Не остаются в стороне и представители модных и экзотических профессий, например, бариста и владелица лошадей. 2024-08-15T15:15 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курск, общество