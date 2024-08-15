https://ria.ru/20240815/kursk-1966309022.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 15.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T07:39
2024-08-15T07:39
2024-08-15T07:39
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
безопасность
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в четверг в 7.22 мск. Спустя 9 минут ее отменили. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966278493.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность
Врио губернатора Смирнов: в Курской области отменили ракетную опасность