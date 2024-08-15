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В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 15.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:22 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/kursk-1966307752.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 15.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T07:22
2024-08-15T07:22
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
безопасность
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в четверг в 6.59 мск, спустя 17 минут ее отменили. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность

Врио губернатора Смирнов: в Курской области отменили ракетную опасность

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Вид на Курск. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Ракетная опасность была объявлена в четверг в 6.59 мск, спустя 17 минут ее отменили.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)РоссияБезопасность
 
 
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