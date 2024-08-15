Жора Крыжовников работает над созданием сериала о Москве
Режиссер Жора Крыжовников работает над созданием сериала о Москве
© Фото : пресс-служба НТВЖора Крыжовников
© Фото : пресс-служба НТВ
Жора Крыжовников . Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Режиссер Жора Крыжовников рассказал, что на данный момент работает над созданием сериала о Москве.
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"Мы сейчас снимаем кино - это сериал, посвященный в Москве… Участвую в нем как режиссер, сценарист и продюсер", - сказал Крыжовников на пресс-конференции, посвященной открытию Московской международной недели кино.
Московская международная неделя кино пройдет в столице впервые с 23 по 28 августа.
Режиссер отметил, что российская киноиндустрия находится в моменте "невероятного бума", при этом наблюдается нехватка кадров.
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"У нас жуткая нехватка специалистов всех уровней, не просто топовых, а буквально всех: костюмеров, гримеров и актеров - не хватает всех. И все это происходит в Москве", – добавил он.
По мнению Крыжовникова, Москва сегодня является центром кинематографии.
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"Весь забюрократизированный процесс, облегчился, стал легким, как перышко. Все абсолютно friendly. Чтобы снимать кино, надо приехать в Москву. При всем уважении к региональному и национальному кино, но сейчас и силы, и средства сосредоточены здесь", - добавил он.
Московская международная неделя кино - мероприятие, в рамках которого столицу посетят свыше 100 делегатов мировой киноиндустрии из более чем 40 стран.