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Жора Крыжовников работает над созданием сериала о Москве - РИА Новости, 15.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:42 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/kryzhovnikovyj-1966397465.html
Жора Крыжовников работает над созданием сериала о Москве
Жора Крыжовников работает над созданием сериала о Москве - РИА Новости, 15.08.2024
Жора Крыжовников работает над созданием сериала о Москве
Режиссер Жора Крыжовников рассказал, что на данный момент работает над созданием сериала о Москве. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:42
2024-08-15T14:42
культура
москва
жора крыжовников
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Режиссер Жора Крыжовников рассказал, что на данный момент работает над созданием сериала о Москве. "Мы сейчас снимаем кино - это сериал, посвященный в Москве… Участвую в нем как режиссер, сценарист и продюсер", - сказал Крыжовников на пресс-конференции, посвященной открытию Московской международной недели кино. Московская международная неделя кино пройдет в столице впервые с 23 по 28 августа. Режиссер отметил, что российская киноиндустрия находится в моменте "невероятного бума", при этом наблюдается нехватка кадров. "У нас жуткая нехватка специалистов всех уровней, не просто топовых, а буквально всех: костюмеров, гримеров и актеров - не хватает всех. И все это происходит в Москве", – добавил он. По мнению Крыжовникова, Москва сегодня является центром кинематографии. "Весь забюрократизированный процесс, облегчился, стал легким, как перышко. Все абсолютно friendly. Чтобы снимать кино, надо приехать в Москву. При всем уважении к региональному и национальному кино, но сейчас и силы, и средства сосредоточены здесь", - добавил он. Московская международная неделя кино - мероприятие, в рамках которого столицу посетят свыше 100 делегатов мировой киноиндустрии из более чем 40 стран.
https://ria.ru/20240727/serial-1962139787.html
https://ria.ru/20240415/rezhisser-1940271098.html
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москва, жора крыжовников
Культура, Москва, Жора Крыжовников
Жора Крыжовников работает над созданием сериала о Москве

Режиссер Жора Крыжовников работает над созданием сериала о Москве

© Фото : пресс-служба НТВЖора Крыжовников
Жора Крыжовников - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : пресс-служба НТВ
Жора Крыжовников . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Режиссер Жора Крыжовников рассказал, что на данный момент работает над созданием сериала о Москве.
«
"Мы сейчас снимаем кино - это сериал, посвященный в Москве… Участвую в нем как режиссер, сценарист и продюсер", - сказал Крыжовников на пресс-конференции, посвященной открытию Московской международной недели кино.
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27 июля, 08:00
Московская международная неделя кино пройдет в столице впервые с 23 по 28 августа.
Режиссер отметил, что российская киноиндустрия находится в моменте "невероятного бума", при этом наблюдается нехватка кадров.
«
"У нас жуткая нехватка специалистов всех уровней, не просто топовых, а буквально всех: костюмеров, гримеров и актеров - не хватает всех. И все это происходит в Москве", – добавил он.
По мнению Крыжовникова, Москва сегодня является центром кинематографии.
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15 апреля, 22:24
«
"Весь забюрократизированный процесс, облегчился, стал легким, как перышко. Все абсолютно friendly. Чтобы снимать кино, надо приехать в Москву. При всем уважении к региональному и национальному кино, но сейчас и силы, и средства сосредоточены здесь", - добавил он.
Московская международная неделя кино - мероприятие, в рамках которого столицу посетят свыше 100 делегатов мировой киноиндустрии из более чем 40 стран.
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КультураМоскваЖора Крыжовников
 
 
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