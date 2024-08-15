https://ria.ru/20240815/kryzhovnikovyj-1966397465.html

Жора Крыжовников работает над созданием сериала о Москве

Жора Крыжовников работает над созданием сериала о Москве - РИА Новости, 15.08.2024

Жора Крыжовников работает над созданием сериала о Москве

Режиссер Жора Крыжовников рассказал, что на данный момент работает над созданием сериала о Москве. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:42

2024-08-15T14:42

2024-08-15T14:42

культура

москва

жора крыжовников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931197386_0:277:2217:1524_1920x0_80_0_0_8dbb082df59d407c8489d0545913ac7d.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Режиссер Жора Крыжовников рассказал, что на данный момент работает над созданием сериала о Москве. "Мы сейчас снимаем кино - это сериал, посвященный в Москве… Участвую в нем как режиссер, сценарист и продюсер", - сказал Крыжовников на пресс-конференции, посвященной открытию Московской международной недели кино. Московская международная неделя кино пройдет в столице впервые с 23 по 28 августа. Режиссер отметил, что российская киноиндустрия находится в моменте "невероятного бума", при этом наблюдается нехватка кадров. "У нас жуткая нехватка специалистов всех уровней, не просто топовых, а буквально всех: костюмеров, гримеров и актеров - не хватает всех. И все это происходит в Москве", – добавил он. По мнению Крыжовникова, Москва сегодня является центром кинематографии. "Весь забюрократизированный процесс, облегчился, стал легким, как перышко. Все абсолютно friendly. Чтобы снимать кино, надо приехать в Москву. При всем уважении к региональному и национальному кино, но сейчас и силы, и средства сосредоточены здесь", - добавил он. Московская международная неделя кино - мероприятие, в рамках которого столицу посетят свыше 100 делегатов мировой киноиндустрии из более чем 40 стран.

https://ria.ru/20240727/serial-1962139787.html

https://ria.ru/20240415/rezhisser-1940271098.html

https://ria.ru/20240725/kino-1961730754.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, жора крыжовников