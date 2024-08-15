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ВС России восстановили контроль над курским населенным пунктом Крупец - РИА Новости, 15.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 15.08.2024 (обновлено: 14:15 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/krupets-1966391418.html
ВС России восстановили контроль над курским населенным пунктом Крупец
ВС России восстановили контроль над курским населенным пунктом Крупец - РИА Новости, 15.08.2024
ВС России восстановили контроль над курским населенным пунктом Крупец
Российские Вооруженные силы уничтожили противника и восстановили контроль над населенным пунктом Крупец Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:14
2024-08-15T14:15
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские Вооруженные силы уничтожили противника и восстановили контроль над населенным пунктом Крупец Курской области, сообщило Минобороны РФ."Завершено уничтожение противника и восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
https://ria.ru/20240815/boepripas-1966327155.html
курская область
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Варвара Скокшина
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безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России восстановили контроль над курским населенным пунктом Крупец

Минобороны: ВС России восстановили контроль над Крупцом в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские Вооруженные силы уничтожили противника и восстановили контроль над населенным пунктом Крупец Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Завершено уничтожение противника и восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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