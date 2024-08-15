https://ria.ru/20240815/krupets-1966391418.html
ВС России восстановили контроль над курским населенным пунктом Крупец
ВС России восстановили контроль над курским населенным пунктом Крупец - РИА Новости, 15.08.2024
ВС России восстановили контроль над курским населенным пунктом Крупец
Российские Вооруженные силы уничтожили противника и восстановили контроль над населенным пунктом Крупец Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:14
2024-08-15T14:14
2024-08-15T14:15
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские Вооруженные силы уничтожили противника и восстановили контроль над населенным пунктом Крупец Курской области, сообщило Минобороны РФ."Завершено уничтожение противника и восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
https://ria.ru/20240815/boepripas-1966327155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России восстановили контроль над курским населенным пунктом Крупец
Минобороны: ВС России восстановили контроль над Крупцом в Курской области