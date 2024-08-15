https://ria.ru/20240815/krupets-1966391418.html

ВС России восстановили контроль над курским населенным пунктом Крупец

ВС России восстановили контроль над курским населенным пунктом Крупец - РИА Новости, 15.08.2024

ВС России восстановили контроль над курским населенным пунктом Крупец

Российские Вооруженные силы уничтожили противника и восстановили контроль над населенным пунктом Крупец Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:14

2024-08-15T14:14

2024-08-15T14:15

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские Вооруженные силы уничтожили противника и восстановили контроль над населенным пунктом Крупец Курской области, сообщило Минобороны РФ."Завершено уничтожение противника и восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

https://ria.ru/20240815/boepripas-1966327155.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)