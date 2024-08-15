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Командир "Ахмата" рассказал о потерях ВСУ в Курской области

Командир "Ахмата" рассказал о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024

Командир "Ахмата" рассказал о потерях ВСУ в Курской области

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что за четверг бойцы... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T21:06

2024-08-15T21:06

2024-08-15T21:06

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

брянская область

апты алаудинов

владимир путин

валерий герасимов

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что за четверг бойцы возглавляемого им подразделения и второй бригады спецназа подбили в Курской области два танка, пять боевых бронированных машин, 2 бронетранспортера и уничтожили много солдат ВСУ. "День у нас сегодня опять удался очень насыщенный. Хочу сказать, что в общей сложности за сегодня нашими подразделениями совместно с бойцами второй бригады спецназа подбиты уже 2 танка, 5 ББМ, значит, 2 БТР, 2 пикапа, еще подбит дрон саперный, очень много противника уничтожено. И работа продолжается по настоящее время", - сказал Алаудинов на видео, которое опубликовано в четверг вечером в его Telegram-канале. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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россия

курская область

брянская область

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безопасность, россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины