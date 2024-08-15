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Командир "Ахмата" рассказал о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:06 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/komandir-1966484951.html
Командир "Ахмата" рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Командир "Ахмата" рассказал о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
Командир "Ахмата" рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что за четверг бойцы... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T21:06
2024-08-15T21:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
брянская область
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что за четверг бойцы возглавляемого им подразделения и второй бригады спецназа подбили в Курской области два танка, пять боевых бронированных машин, 2 бронетранспортера и уничтожили много солдат ВСУ. "День у нас сегодня опять удался очень насыщенный. Хочу сказать, что в общей сложности за сегодня нашими подразделениями совместно с бойцами второй бригады спецназа подбиты уже 2 танка, 5 ББМ, значит, 2 БТР, 2 пикапа, еще подбит дрон саперный, очень много противника уничтожено. И работа продолжается по настоящее время", - сказал Алаудинов на видео, которое опубликовано в четверг вечером в его Telegram-канале. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/oon-1966483898.html
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безопасность, россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Брянская область, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Командир "Ахмата" рассказал о потерях ВСУ в Курской области

Алаудинов: спецназ в Курской области за четверг подбил два танка и пять ББМ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения противовоздушной обороны
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны . Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что за четверг бойцы возглавляемого им подразделения и второй бригады спецназа подбили в Курской области два танка, пять боевых бронированных машин, 2 бронетранспортера и уничтожили много солдат ВСУ.
«
"День у нас сегодня опять удался очень насыщенный. Хочу сказать, что в общей сложности за сегодня нашими подразделениями совместно с бойцами второй бригады спецназа подбиты уже 2 танка, 5 ББМ, значит, 2 БТР, 2 пикапа, еще подбит дрон саперный, очень много противника уничтожено. И работа продолжается по настоящее время", - сказал Алаудинов на видео, которое опубликовано в четверг вечером в его Telegram-канале.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьБрянская областьАпты АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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