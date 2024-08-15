https://ria.ru/20240815/kirovo-chepetsk-1966408658.html
В Кирово-Чепецке открыли производство кормового белка из газа
В Кирово-Чепецке открыли производство кормового белка из газа - РИА Новости, 15.08.2024
В Кирово-Чепецке открыли производство кормового белка из газа
Первую в России опытно-промышленную установку по производству микробного кормового белка из природного газа открыли в Кирово-Чепецке, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T15:24
2024-08-15T15:24
2024-08-15T15:24
кировская область
россия
кирово-чепецк
производство
белок
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Первую в России опытно-промышленную установку по производству микробного кормового белка из природного газа открыли в Кирово-Чепецке, сообщает пресс-служба правительства региона. Запуск нового производства состоялся в юбилейный для Кировской области год – год 650-летия города Кирова. "Как отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Михаил Сандалов, новая технология производства кормового белка имеет стратегическое значение для экономики не только Кировской области, но и всей страны, поскольку может стать одной из составляющих продовольственной безопасности России и открыть новые перспективы в развитии микробиологии и биотехнологий", - говорится в сообщении. При реализации проекта были использованы инновационные решения, новейшие инженерные разработки для синтеза белка. "Технология позволит эффективно производить микробный кормовой белок из природного газа, что предоставит альтернативу высококачественной рыбной муке и сое для отраслей животноводства, птицеводства и аквакультуры. Это станет важным шагом в поиске ответов на вызовы, с которыми сталкивается продовольственная индустрия", - приводятся в сообщении слова руководителя компании-разработчика Сергея Портнова. Микробный белок обладает значительным экспортным потенциалом, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и уже во время церемонии запуска установки были подписаны первые контракты c китайскими и российскими партнерами на поставки опытных партий белка. Кроме того, развитие производства кормового белка из метана способно увеличить потребление природного газа на внутреннем рынке, создать дополнительный способ переработки углеводородного сырья в продукт с высокой добавленной стоимостью и тем самым дать старт для развития нового перспективного направления в отрасли газопереработки.
https://ria.ru/20240809/proizvodstvo-1965154775.html
https://ria.ru/20240814/chernyshenko--1966258908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, кирово-чепецк, производство, белок
Кировская область, Россия, Кирово-Чепецк, Производство, белок
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Первую в России опытно-промышленную установку по производству микробного кормового белка из природного газа открыли в Кирово-Чепецке, сообщает пресс-служба правительства региона.
Запуск нового производства состоялся в юбилейный для Кировской области год – год 650-летия города Кирова
.
"Как отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Михаил Сандалов, новая технология производства кормового белка имеет стратегическое значение для экономики не только Кировской области, но и всей страны, поскольку может стать одной из составляющих продовольственной безопасности России и открыть новые перспективы в развитии микробиологии и биотехнологий", - говорится в сообщении.
При реализации проекта были использованы инновационные решения, новейшие инженерные разработки для синтеза белка.
"Технология позволит эффективно производить микробный кормовой белок из природного газа, что предоставит альтернативу высококачественной рыбной муке и сое для отраслей животноводства, птицеводства и аквакультуры. Это станет важным шагом в поиске ответов на вызовы, с которыми сталкивается продовольственная индустрия", - приводятся в сообщении слова руководителя компании-разработчика Сергея Портнова.
Микробный белок обладает значительным экспортным потенциалом, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и уже во время церемонии запуска установки были подписаны первые контракты c китайскими и российскими партнерами на поставки опытных партий белка.
Кроме того, развитие производства кормового белка из метана способно увеличить потребление природного газа на внутреннем рынке, создать дополнительный способ переработки углеводородного сырья в продукт с высокой добавленной стоимостью и тем самым дать старт для развития нового перспективного направления в отрасли газопереработки.