https://ria.ru/20240815/kirovo-chepetsk-1966408658.html

В Кирово-Чепецке открыли производство кормового белка из газа

В Кирово-Чепецке открыли производство кормового белка из газа - РИА Новости, 15.08.2024

В Кирово-Чепецке открыли производство кормового белка из газа

Первую в России опытно-промышленную установку по производству микробного кормового белка из природного газа открыли в Кирово-Чепецке, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:24

2024-08-15T15:24

2024-08-15T15:24

кировская область

россия

кирово-чепецк

производство

белок

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Первую в России опытно-промышленную установку по производству микробного кормового белка из природного газа открыли в Кирово-Чепецке, сообщает пресс-служба правительства региона. Запуск нового производства состоялся в юбилейный для Кировской области год – год 650-летия города Кирова. "Как отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Михаил Сандалов, новая технология производства кормового белка имеет стратегическое значение для экономики не только Кировской области, но и всей страны, поскольку может стать одной из составляющих продовольственной безопасности России и открыть новые перспективы в развитии микробиологии и биотехнологий", - говорится в сообщении. При реализации проекта были использованы инновационные решения, новейшие инженерные разработки для синтеза белка. "Технология позволит эффективно производить микробный кормовой белок из природного газа, что предоставит альтернативу высококачественной рыбной муке и сое для отраслей животноводства, птицеводства и аквакультуры. Это станет важным шагом в поиске ответов на вызовы, с которыми сталкивается продовольственная индустрия", - приводятся в сообщении слова руководителя компании-разработчика Сергея Портнова. Микробный белок обладает значительным экспортным потенциалом, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и уже во время церемонии запуска установки были подписаны первые контракты c китайскими и российскими партнерами на поставки опытных партий белка. Кроме того, развитие производства кормового белка из метана способно увеличить потребление природного газа на внутреннем рынке, создать дополнительный способ переработки углеводородного сырья в продукт с высокой добавленной стоимостью и тем самым дать старт для развития нового перспективного направления в отрасли газопереработки.

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https://ria.ru/20240814/chernyshenko--1966258908.html

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кирово-чепецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, кирово-чепецк, производство, белок