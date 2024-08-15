СМИ осудили использование своих материалов в предвыборной кампании Харрис
Daily Caller: Харрис не имела разрешения на материалы AP, Reuter и Independent
© AP Photo / Stephanie ScarbroughКамала Харрис
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Камала Харрис. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Новостные агентства Associated Press и Reuters, а также издание Independent заявили, что не знали об использовании их материалов в рекламе предвыборной кампании вице-президента США Камалы Харрис и негативно относятся к данной практике, пишет издание Daily Caller.
Ранее издания Newsweek и Axios обратили внимание на то, что команда вице-президента США Камалы Харрис покупает через сервис Google Ads рекламу статей СМИ в поисковике компании и манипулирует их заголовками с целью создать иллюзию поддержки ее предвыборной кампании.
"Associated Press не было осведомлено о данной практике и не позволило бы размещение подобной рекламы на нашем веб-сайте", - следует из комментария агентства для Daily Caller.
Представитель Reuters в комментарии также заявил, что новости агентства были использованы в рекламе предвыборной кампании Харрис без его ведома, добавив, что оно пытается разобраться с ситуацией.
В британском издании Independent назвали использование их материалов в политической рекламе абсолютно неправильным и искажающим суть журналистики и политики, также отметив, что будут добиваться удаления своих статей из рекламы кампании Харрис.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
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13 августа, 04:23