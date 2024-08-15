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СМИ осудили использование своих материалов в предвыборной кампании Харрис - РИА Новости, 15.08.2024
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14:47 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/kharris-1966399512.html
СМИ осудили использование своих материалов в предвыборной кампании Харрис
СМИ осудили использование своих материалов в предвыборной кампании Харрис - РИА Новости, 15.08.2024
СМИ осудили использование своих материалов в предвыборной кампании Харрис
Новостные агентства Associated Press и Reuters, а также издание Independent заявили, что не знали об использовании их материалов в рекламе предвыборной кампании РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:47
2024-08-15T14:47
в мире
сша
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Новостные агентства Associated Press и Reuters, а также издание Independent заявили, что не знали об использовании их материалов в рекламе предвыборной кампании вице-президента США Камалы Харрис и негативно относятся к данной практике, пишет издание Daily Caller. Ранее издания Newsweek и Axios обратили внимание на то, что команда вице-президента США Камалы Харрис покупает через сервис Google Ads рекламу статей СМИ в поисковике компании и манипулирует их заголовками с целью создать иллюзию поддержки ее предвыборной кампании. "Associated Press не было осведомлено о данной практике и не позволило бы размещение подобной рекламы на нашем веб-сайте", - следует из комментария агентства для Daily Caller. Представитель Reuters в комментарии также заявил, что новости агентства были использованы в рекламе предвыборной кампании Харрис без его ведома, добавив, что оно пытается разобраться с ситуацией. В британском издании Independent назвали использование их материалов в политической рекламе абсолютно неправильным и искажающим суть журналистики и политики, также отметив, что будут добиваться удаления своих статей из рекламы кампании Харрис. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
https://ria.ru/20240815/kharris-1966396491.html
https://ria.ru/20240813/tramp-1965832932.html
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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в мире, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
СМИ осудили использование своих материалов в предвыборной кампании Харрис

Daily Caller: Харрис не имела разрешения на материалы AP, Reuter и Independent

© AP Photo / Stephanie ScarbroughКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Новостные агентства Associated Press и Reuters, а также издание Independent заявили, что не знали об использовании их материалов в рекламе предвыборной кампании вице-президента США Камалы Харрис и негативно относятся к данной практике, пишет издание Daily Caller.
Ранее издания Newsweek и Axios обратили внимание на то, что команда вице-президента США Камалы Харрис покупает через сервис Google Ads рекламу статей СМИ в поисковике компании и манипулирует их заголовками с целью создать иллюзию поддержки ее предвыборной кампании.
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"Associated Press не было осведомлено о данной практике и не позволило бы размещение подобной рекламы на нашем веб-сайте", - следует из комментария агентства для Daily Caller.
Представитель Reuters в комментарии также заявил, что новости агентства были использованы в рекламе предвыборной кампании Харрис без его ведома, добавив, что оно пытается разобраться с ситуацией.
В британском издании Independent назвали использование их материалов в политической рекламе абсолютно неправильным и искажающим суть журналистики и политики, также отметив, что будут добиваться удаления своих статей из рекламы кампании Харрис.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
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В миреСШАКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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