https://ria.ru/20240815/kharris-1966399512.html

СМИ осудили использование своих материалов в предвыборной кампании Харрис

СМИ осудили использование своих материалов в предвыборной кампании Харрис - РИА Новости, 15.08.2024

СМИ осудили использование своих материалов в предвыборной кампании Харрис

Новостные агентства Associated Press и Reuters, а также издание Independent заявили, что не знали об использовании их материалов в рекламе предвыборной кампании РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:47

2024-08-15T14:47

2024-08-15T14:47

в мире

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Новостные агентства Associated Press и Reuters, а также издание Independent заявили, что не знали об использовании их материалов в рекламе предвыборной кампании вице-президента США Камалы Харрис и негативно относятся к данной практике, пишет издание Daily Caller. Ранее издания Newsweek и Axios обратили внимание на то, что команда вице-президента США Камалы Харрис покупает через сервис Google Ads рекламу статей СМИ в поисковике компании и манипулирует их заголовками с целью создать иллюзию поддержки ее предвыборной кампании. "Associated Press не было осведомлено о данной практике и не позволило бы размещение подобной рекламы на нашем веб-сайте", - следует из комментария агентства для Daily Caller. Представитель Reuters в комментарии также заявил, что новости агентства были использованы в рекламе предвыборной кампании Харрис без его ведома, добавив, что оно пытается разобраться с ситуацией. В британском издании Independent назвали использование их материалов в политической рекламе абсолютно неправильным и искажающим суть журналистики и политики, также отметив, что будут добиваться удаления своих статей из рекламы кампании Харрис. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

https://ria.ru/20240815/kharris-1966396491.html

https://ria.ru/20240813/tramp-1965832932.html

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в мире, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024