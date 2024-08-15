https://ria.ru/20240815/khabarovsk-1966365383.html

Демешин: в Хабаровске расселят несколько бараков

Демешин: в Хабаровске расселят несколько бараков - РИА Новости, 15.08.2024

Демешин: в Хабаровске расселят несколько бараков

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что в Хабаровске расселению подлежит несколько домов барачного... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T12:36

2024-08-15T12:36

2024-08-15T12:36

хабаровский край

хабаровск

жилье

дмитрий демешин

михаил мишустин

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ХАБАРОВСК, 15 авг - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что в Хабаровске расселению подлежит несколько домов барачного типа. "Мы приступаем к расселению ещё нескольких аварийных бараков на проспекте имени 60-летия Октября в Хабаровске. Это результат наших договорённостей с премьер-министром Михаилом Мишустиным - правительство РФ выделяет субсидию в размере 581 миллиона рублей. Ещё 18 миллионов будут направлены на эти цели из резервного фонда правительства Хабаровского края", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Он сообщил также, что эти деньги обеспечат возможность переезда в благоустроенные квартиры более чем 300 жителям Хабаровска, чьи дома признаны непригодными для проживания после 1 января 2017 года. Площадь расселяемого аварийного жилья - около 4 тысяч "квадратов". Останется еще 8 тысяч квадратных метров, уточнил Демешин. "Продолжаем формировать новую программу по расселению аварийных домов. Ее окончательный вариант будет готов в апреле 2025 года. В программу войдут строения, признанные непригодными для проживания в период с января 2017 по январь 2022 года. Аварийный фонд на проспекте имени 60-летия Октября будет полностью расселён", - указал врио губернатора региона. Как отмечает министр ЖКХ края Анжелика Миронова, чтобы полностью решить проблему по расселению людей на проспекте 60-летия Октября, Демешин поручил краевому профильному министерству разработать новую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, которая будет гораздо амбициознее и масштабнее предыдущей. По данным министерства ЖКХ, до конца текущего года планируется завершить программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Чтобы выполнить эту задачу, в регионе построены несколько многоквартирных домов: два в Бикине, два в поселке Токи Ванинского района, по одному в селах Пивань и Селихино Комсомольского района, три в Хабаровске по улице Аэродромная (дома сданы в эксплуатацию). В стадии оформления находятся документы на ввод в эксплуатацию дома на 41 квартиру в Комсомольске-на-Амуре. Планируемый срок сдачи – III квартал 2024 года. По словам главы региона, за пять лет новыми квартирами уже обзавелись около шести тысяч человек.

https://ria.ru/20240729/ostanovki-1962718214.html

https://ria.ru/20240607/domrf-1951215010.html

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

хабаровск, жилье, дмитрий демешин, михаил мишустин