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Демешин: в Хабаровске расселят несколько бараков - РИА Новости, 15.08.2024
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
12:36 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/khabarovsk-1966365383.html
Демешин: в Хабаровске расселят несколько бараков
Демешин: в Хабаровске расселят несколько бараков - РИА Новости, 15.08.2024
Демешин: в Хабаровске расселят несколько бараков
Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что в Хабаровске расселению подлежит несколько домов барачного... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:36
2024-08-15T12:36
хабаровский край
хабаровск
жилье
дмитрий демешин
михаил мишустин
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ХАБАРОВСК, 15 авг - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что в Хабаровске расселению подлежит несколько домов барачного типа. "Мы приступаем к расселению ещё нескольких аварийных бараков на проспекте имени 60-летия Октября в Хабаровске. Это результат наших договорённостей с премьер-министром Михаилом Мишустиным - правительство РФ выделяет субсидию в размере 581 миллиона рублей. Ещё 18 миллионов будут направлены на эти цели из резервного фонда правительства Хабаровского края", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Он сообщил также, что эти деньги обеспечат возможность переезда в благоустроенные квартиры более чем 300 жителям Хабаровска, чьи дома признаны непригодными для проживания после 1 января 2017 года. Площадь расселяемого аварийного жилья - около 4 тысяч "квадратов". Останется еще 8 тысяч квадратных метров, уточнил Демешин. "Продолжаем формировать новую программу по расселению аварийных домов. Ее окончательный вариант будет готов в апреле 2025 года. В программу войдут строения, признанные непригодными для проживания в период с января 2017 по январь 2022 года. Аварийный фонд на проспекте имени 60-летия Октября будет полностью расселён", - указал врио губернатора региона. Как отмечает министр ЖКХ края Анжелика Миронова, чтобы полностью решить проблему по расселению людей на проспекте 60-летия Октября, Демешин поручил краевому профильному министерству разработать новую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, которая будет гораздо амбициознее и масштабнее предыдущей. По данным министерства ЖКХ, до конца текущего года планируется завершить программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Чтобы выполнить эту задачу, в регионе построены несколько многоквартирных домов: два в Бикине, два в поселке Токи Ванинского района, по одному в селах Пивань и Селихино Комсомольского района, три в Хабаровске по улице Аэродромная (дома сданы в эксплуатацию). В стадии оформления находятся документы на ввод в эксплуатацию дома на 41 квартиру в Комсомольске-на-Амуре. Планируемый срок сдачи – III квартал 2024 года. По словам главы региона, за пять лет новыми квартирами уже обзавелись около шести тысяч человек.
https://ria.ru/20240729/ostanovki-1962718214.html
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хабаровск, жилье, дмитрий демешин, михаил мишустин
Хабаровский край, Хабаровск, Жилье, Дмитрий Демешин, Михаил Мишустин

Демешин: в Хабаровске расселят несколько бараков

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 15 авг - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что в Хабаровске расселению подлежит несколько домов барачного типа.
"Мы приступаем к расселению ещё нескольких аварийных бараков на проспекте имени 60-летия Октября в Хабаровске. Это результат наших договорённостей с премьер-министром Михаилом Мишустиным - правительство РФ выделяет субсидию в размере 581 миллиона рублей. Ещё 18 миллионов будут направлены на эти цели из резервного фонда правительства Хабаровского края", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
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Он сообщил также, что эти деньги обеспечат возможность переезда в благоустроенные квартиры более чем 300 жителям Хабаровска, чьи дома признаны непригодными для проживания после 1 января 2017 года. Площадь расселяемого аварийного жилья - около 4 тысяч "квадратов". Останется еще 8 тысяч квадратных метров, уточнил Демешин.
"Продолжаем формировать новую программу по расселению аварийных домов. Ее окончательный вариант будет готов в апреле 2025 года. В программу войдут строения, признанные непригодными для проживания в период с января 2017 по январь 2022 года. Аварийный фонд на проспекте имени 60-летия Октября будет полностью расселён", - указал врио губернатора региона.
Как отмечает министр ЖКХ края Анжелика Миронова, чтобы полностью решить проблему по расселению людей на проспекте 60-летия Октября, Демешин поручил краевому профильному министерству разработать новую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, которая будет гораздо амбициознее и масштабнее предыдущей.
По данным министерства ЖКХ, до конца текущего года планируется завершить программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Чтобы выполнить эту задачу, в регионе построены несколько многоквартирных домов: два в Бикине, два в поселке Токи Ванинского района, по одному в селах Пивань и Селихино Комсомольского района, три в Хабаровске по улице Аэродромная (дома сданы в эксплуатацию). В стадии оформления находятся документы на ввод в эксплуатацию дома на 41 квартиру в Комсомольске-на-Амуре. Планируемый срок сдачи – III квартал 2024 года.
По словам главы региона, за пять лет новыми квартирами уже обзавелись около шести тысяч человек.
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Хабаровский крайХабаровскЖильеДмитрий ДемешинМихаил Мишустин
 
 
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