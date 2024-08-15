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Кеннеди-младший планирует встретиться с кандидатами от двух партий
Кеннеди-младший планирует встретиться с кандидатами от двух партий - РИА Новости, 15.08.2024
Кеннеди-младший планирует встретиться с кандидатами от двух партий
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший планирует провести встречи с кандидатами от Демократической и Республиканской партий, рассчитывая... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T04:37
2024-08-15T04:37
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший планирует провести встречи с кандидатами от Демократической и Республиканской партий, рассчитывая получить пост в новой администрации после ноябрьских выборов главы государства, сообщили РИА Новости в штабе политика. "Господин Кеннеди намерен встретиться с руководством обеих партий, чтобы обсудить возможность объединения сил в (будущем - ред.) правительстве", - рассказал агентству официальный представитель предвыборного штаба Кеннеди-младшего. Ранее в среду газета Washington Post написала, что политик добивался встречи с вице-президентом США Камалой Харрис в надежде получить пост в новой администрации в случае победы кандидата от демократов на предстоящих выборах. По данным издания, Харрис и представители ее ближайшего окружения не ответили на предложение Кеннеди-младшего о встрече и не проявили интереса к его инициативе. Между тем, по данным СМИ, в июле у Кеннеди-младшего состоялись переговоры с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом относительно его потенциальной роли в будущем правительстве в случае победы республиканцев.
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в мире, сша, камала харрис, роберт кеннеди, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Роберт Кеннеди, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Кеннеди-младший планирует встретиться с кандидатами от двух партий
Кеннеди-младший хочет получить пост в новой администрации США после выборов