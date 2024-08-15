https://ria.ru/20240815/kennedi-mladshiy-1966299364.html

Кеннеди-младший планирует встретиться с кандидатами от двух партий

Кеннеди-младший планирует встретиться с кандидатами от двух партий - РИА Новости, 15.08.2024

Кеннеди-младший планирует встретиться с кандидатами от двух партий

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший планирует провести встречи с кандидатами от Демократической и Республиканской партий, рассчитывая... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T04:37

2024-08-15T04:37

2024-08-15T04:37

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший планирует провести встречи с кандидатами от Демократической и Республиканской партий, рассчитывая получить пост в новой администрации после ноябрьских выборов главы государства, сообщили РИА Новости в штабе политика. "Господин Кеннеди намерен встретиться с руководством обеих партий, чтобы обсудить возможность объединения сил в (будущем - ред.) правительстве", - рассказал агентству официальный представитель предвыборного штаба Кеннеди-младшего. Ранее в среду газета Washington Post написала, что политик добивался встречи с вице-президентом США Камалой Харрис в надежде получить пост в новой администрации в случае победы кандидата от демократов на предстоящих выборах. По данным издания, Харрис и представители ее ближайшего окружения не ответили на предложение Кеннеди-младшего о встрече и не проявили интереса к его инициативе. Между тем, по данным СМИ, в июле у Кеннеди-младшего состоялись переговоры с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом относительно его потенциальной роли в будущем правительстве в случае победы республиканцев.

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в мире, сша, камала харрис, роберт кеннеди, дональд трамп, выборы президента сша — 2024