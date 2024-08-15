https://ria.ru/20240815/kaledonija-1966367809.html
В Новой Каледонии жандармы ранили двух протестующих
В Новой Каледонии жандармы ранили двух протестующих - РИА Новости, 15.08.2024
В Новой Каледонии жандармы ранили двух протестующих
Жандармы в Новой Каледонии ранили двух протестующих в ходе перестрелки, один из них впоследствии скончался, сообщила в четверг газета Parisien со ссылкой на... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:45
2024-08-15T12:45
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Жандармы в Новой Каледонии ранили двух протестующих в ходе перестрелки, один из них впоследствии скончался, сообщила в четверг газета Parisien со ссылкой на прокуратуру Нумеа, столицы Новой Каледонии. Протесты за независимость от Франции разгорелись на архипелаге в мае. "Мобильный отряд жандармерии подвергся жестокому нападению, когда они пытались расчистить дорогу, их забросали камнями, бутылками с зажигательной смесью и обстреляли…(Жандармы) сначала использовали гранаты со слезоточивым газом, а затем, учитывая количество выстрелов, применили свое табельное оружие", - говорится в пресс-релизе. Один из нападающих был ранен в шею, он находится в больнице. Второй получил ранение в голову и скончался по дороге в больницу. По факту перестрелки было начато три расследования, в частности внутри Национальной жандармерии. Полиция пыталась расчистить от возведенных утром протестующими баррикад мост, который ведет в деревню Тио, где расположена никелевая шахта. Мост используют грузовики, которые ездят к шахте. Несколько месяцев назад, до начала масштабных беспорядков, местные жители уже закрывали доступ к шахте с требованием отремонтировать дороги, которые, как они утверждают, разбиты грузовиками. Сейчас на архипелаге действует комендантский час и ограничения на движение автотранспорта. С начала августа полиция полностью закрыла въезд на территорию племени Сен-Луи, расположенную в нескольких десятках километров от столицы Нумеа, из-за работы снайперов, пишет газета. С учетом скончавшегося в результате стрельбы в четверг протестующего общее число погибших в результате продолжающихся с мая протестов достигло 11 человек, двое из них жандармы. С начала выступлений было задержано 2459 человек. Также ранее сообщалось, что ущерб составил миллиард евро. Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, которая хочет усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она также важна для Парижа из-за богатых запасов никеля, важного минерала, используемого в том числе для производства электрокаров, которое Франция намерена значительно нарастить. Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты были организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей. Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках визита заморской территории 23 мая дал политическим партиям на острове несколько недель на достижение соглашения по реформе избирательного корпуса на местных выборах, пообещав не проводить конституционную реформу силой и проконтролировать результаты переговоров через месяц. Он также предложил вынести текст соглашения на референдум.
https://ria.ru/20240710/kaledoniya-1958690721.html
https://ria.ru/20240518/protest-1946878664.html
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в мире, новая каледония, франция, париж, эммануэль макрон
В мире, Новая Каледония, Франция, Париж, Эммануэль Макрон
В Новой Каледонии жандармы ранили двух протестующих
Parisien: в Новой Каледонии жандармы ранили двух протестующих в ходе перестрелки
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости.
Жандармы в Новой Каледонии ранили двух протестующих в ходе перестрелки, один из них впоследствии скончался, сообщила в четверг газета Parisien
со ссылкой на прокуратуру Нумеа, столицы Новой Каледонии.
Протесты за независимость от Франции разгорелись на архипелаге в мае.
"Мобильный отряд жандармерии подвергся жестокому нападению, когда они пытались расчистить дорогу, их забросали камнями, бутылками с зажигательной смесью и обстреляли…(Жандармы) сначала использовали гранаты со слезоточивым газом, а затем, учитывая количество выстрелов, применили свое табельное оружие", - говорится в пресс-релизе.
Один из нападающих был ранен в шею, он находится в больнице. Второй получил ранение в голову и скончался по дороге в больницу. По факту перестрелки было начато три расследования, в частности внутри Национальной жандармерии.
Полиция пыталась расчистить от возведенных утром протестующими баррикад мост, который ведет в деревню Тио, где расположена никелевая шахта. Мост используют грузовики, которые ездят к шахте. Несколько месяцев назад, до начала масштабных беспорядков, местные жители уже закрывали доступ к шахте с требованием отремонтировать дороги, которые, как они утверждают, разбиты грузовиками.
Сейчас на архипелаге действует комендантский час и ограничения на движение автотранспорта. С начала августа полиция полностью закрыла въезд на территорию племени Сен-Луи, расположенную в нескольких десятках километров от столицы Нумеа, из-за работы снайперов, пишет газета.
С учетом скончавшегося в результате стрельбы в четверг протестующего общее число погибших в результате продолжающихся с мая протестов достигло 11 человек, двое из них жандармы. С начала выступлений было задержано 2459 человек. Также ранее сообщалось, что ущерб составил миллиард евро.
Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, которая хочет усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она также важна для Парижа из-за богатых запасов никеля, важного минерала, используемого в том числе для производства электрокаров, которое Франция намерена значительно нарастить.
Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты были организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.
Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках визита заморской территории 23 мая дал политическим партиям на острове несколько недель на достижение соглашения по реформе избирательного корпуса на местных выборах, пообещав не проводить конституционную реформу силой и проконтролировать результаты переговоров через месяц. Он также предложил вынести текст соглашения на референдум.