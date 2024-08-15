https://ria.ru/20240815/jugra-1966328157.html

В Югре нашли тела мужчины и подростка, пропавших вместе с группой хантов

В Югре нашли тела мужчины и подростка, пропавших вместе с группой хантов - РИА Новости, 15.08.2024

В Югре нашли тела мужчины и подростка, пропавших вместе с группой хантов

Тела мужчины и подростка, пропавших вместе с группой хантов при передвижении на моторной лодке в сторону одного из стойбищ, найдены в реке в Югре, сообщило... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T10:28

2024-08-15T10:28

2024-08-15T10:32

происшествия

россия

сургутский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Тела мужчины и подростка, пропавших вместе с группой хантов при передвижении на моторной лодке в сторону одного из стойбищ, найдены в реке в Югре, сообщило региональное управление СК РФ. Ранее сообщалось, что 8 августа семь представителей народов ханты, в том числе четверо детей, на моторной лодке "Казанка" выехали по реке Малый Юган в сторону стойбищ Каймысовы, но до места так и не добрались. Позже были обнаружены тела двух утонувших женщин 44 и 23 лет и двоих детей возрастом 1 и 2 года. "В ходе поисковых мероприятий на реке Малый Юган в Сургутском районе в водоеме обнаружены тела еще двух погибших – мужчины 1992 года рождения и подростка 2007 года рождения", - говорится в сообщении. В СУСК добавили, что по факту безвестного исчезновения и гибели людей возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

https://ria.ru/20240803/rossija-1963815133.html

россия

сургутский район

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происшествия, россия, сургутский район, следственный комитет россии (ск рф)