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В Югре нашли тела мужчины и подростка, пропавших вместе с группой хантов - РИА Новости, 15.08.2024
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10:28 15.08.2024 (обновлено: 10:32 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/jugra-1966328157.html
В Югре нашли тела мужчины и подростка, пропавших вместе с группой хантов
В Югре нашли тела мужчины и подростка, пропавших вместе с группой хантов - РИА Новости, 15.08.2024
В Югре нашли тела мужчины и подростка, пропавших вместе с группой хантов
Тела мужчины и подростка, пропавших вместе с группой хантов при передвижении на моторной лодке в сторону одного из стойбищ, найдены в реке в Югре, сообщило... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T10:28
2024-08-15T10:32
происшествия
россия
сургутский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Тела мужчины и подростка, пропавших вместе с группой хантов при передвижении на моторной лодке в сторону одного из стойбищ, найдены в реке в Югре, сообщило региональное управление СК РФ. Ранее сообщалось, что 8 августа семь представителей народов ханты, в том числе четверо детей, на моторной лодке "Казанка" выехали по реке Малый Юган в сторону стойбищ Каймысовы, но до места так и не добрались. Позже были обнаружены тела двух утонувших женщин 44 и 23 лет и двоих детей возрастом 1 и 2 года. "В ходе поисковых мероприятий на реке Малый Юган в Сургутском районе в водоеме обнаружены тела еще двух погибших – мужчины 1992 года рождения и подростка 2007 года рождения", - говорится в сообщении. В СУСК добавили, что по факту безвестного исчезновения и гибели людей возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
https://ria.ru/20240803/rossija-1963815133.html
россия
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происшествия, россия, сургутский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сургутский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Югре нашли тела мужчины и подростка, пропавших вместе с группой хантов

СК: в реке в Югре нашли тела мужчины и подростка, пропавших с группой хантов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Тела мужчины и подростка, пропавших вместе с группой хантов при передвижении на моторной лодке в сторону одного из стойбищ, найдены в реке в Югре, сообщило региональное управление СК РФ.
Ранее сообщалось, что 8 августа семь представителей народов ханты, в том числе четверо детей, на моторной лодке "Казанка" выехали по реке Малый Юган в сторону стойбищ Каймысовы, но до места так и не добрались. Позже были обнаружены тела двух утонувших женщин 44 и 23 лет и двоих детей возрастом 1 и 2 года.
«
"В ходе поисковых мероприятий на реке Малый Юган в Сургутском районе в водоеме обнаружены тела еще двух погибших – мужчины 1992 года рождения и подростка 2007 года рождения", - говорится в сообщении.
В СУСК добавили, что по факту безвестного исчезновения и гибели людей возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Пляж - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
В России за два месяца лета утонули более 1170 человек
3 августа, 06:59
 
ПроисшествияРоссияСургутский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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