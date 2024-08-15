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ЦАХАЛ потребовал от жителей Хан-Юниса эвакуироваться - РИА Новости, 15.08.2024
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12:10 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/izrail-1966358240.html
ЦАХАЛ потребовал от жителей Хан-Юниса эвакуироваться
ЦАХАЛ потребовал от жителей Хан-Юниса эвакуироваться - РИА Новости, 15.08.2024
ЦАХАЛ потребовал от жителей Хан-Юниса эвакуироваться
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потребовала от жителей ряда районов города Хан-Юнис на юге сектора Газа эвакуироваться в гуманитарную зону, заявил арабоязычный... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:10
2024-08-15T12:10
в мире
израиль
рафах (провинция)
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оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потребовала от жителей ряда районов города Хан-Юнис на юге сектора Газа эвакуироваться в гуманитарную зону, заявил арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри в соцсети X. "Всем жителям, находящимся в квадратах 38, 39, 41 и 42 в кварталах Аль-Карара-3 и Ас-Сатр: в связи с непрерывными пусками ракет со стороны ХАМАС и террористических группировок из ваших районов Армия обороны (Израиля - ред.) немедленно примет меры против этих террористических элементов. Ради вашей безопасности немедленно отправляйтесь в гуманитарную зону", - написал Эдри. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,9 тысячи человек, более 92,4 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231114/gaza-1909477157.html
https://ria.ru/20231120/novorozhdennye-1910553095.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ потребовал от жителей Хан-Юниса эвакуироваться

ЦАХАЛ потребовал от жителей Хан-Юниса эвакуироваться в гуманитарную зону

Дым после израильских ударов по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе. Кадр видео очевидца
Дым после израильских ударов по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Дым после израильских ударов по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе. Кадр видео очевидца. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потребовала от жителей ряда районов города Хан-Юнис на юге сектора Газа эвакуироваться в гуманитарную зону, заявил арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри в соцсети X.
"Всем жителям, находящимся в квадратах 38, 39, 41 и 42 в кварталах Аль-Карара-3 и Ас-Сатр: в связи с непрерывными пусками ракет со стороны ХАМАС и террористических группировок из ваших районов Армия обороны (Израиля - ред.) немедленно примет меры против этих террористических элементов. Ради вашей безопасности немедленно отправляйтесь в гуманитарную зону", - написал Эдри.
Палестинские дети в больнице Аш-Шифа в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Младенцы в больнице в Газе живы и нуждаются в эвакуации, пишут СМИ
14 ноября 2023, 22:26
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,9 тысячи человек, более 92,4 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Автомобили скорой помощи, перевозящие недоношенных детей из больницы Аль-Шифа в городе Газа, на контрольно-пропускном пункте Рафах. 20 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Восемь новорожденных, эвакуированных из больницы в Газе, погибли
20 ноября 2023, 13:25
 
В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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