ЦАХАЛ потребовал от жителей Хан-Юниса эвакуироваться
ЦАХАЛ потребовал от жителей Хан-Юниса эвакуироваться в гуманитарную зону
Дым после израильских ударов по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе. Кадр видео очевидца
Дым после израильских ударов по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе. Кадр видео очевидца. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потребовала от жителей ряда районов города Хан-Юнис на юге сектора Газа эвакуироваться в гуманитарную зону, заявил арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри в соцсети X.
"Всем жителям, находящимся в квадратах 38, 39, 41 и 42 в кварталах Аль-Карара-3 и Ас-Сатр: в связи с непрерывными пусками ракет со стороны ХАМАС и террористических группировок из ваших районов Армия обороны (Израиля - ред.) немедленно примет меры против этих террористических элементов. Ради вашей безопасности немедленно отправляйтесь в гуманитарную зону", - написал Эдри.
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14 ноября 2023, 22:26
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,9 тысячи человек, более 92,4 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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