https://ria.ru/20240815/izrail-1966358240.html

ЦАХАЛ потребовал от жителей Хан-Юниса эвакуироваться

ЦАХАЛ потребовал от жителей Хан-Юниса эвакуироваться - РИА Новости, 15.08.2024

ЦАХАЛ потребовал от жителей Хан-Юниса эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потребовала от жителей ряда районов города Хан-Юнис на юге сектора Газа эвакуироваться в гуманитарную зону, заявил арабоязычный... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T12:10

2024-08-15T12:10

2024-08-15T12:10

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потребовала от жителей ряда районов города Хан-Юнис на юге сектора Газа эвакуироваться в гуманитарную зону, заявил арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри в соцсети X. "Всем жителям, находящимся в квадратах 38, 39, 41 и 42 в кварталах Аль-Карара-3 и Ас-Сатр: в связи с непрерывными пусками ракет со стороны ХАМАС и террористических группировок из ваших районов Армия обороны (Израиля - ред.) немедленно примет меры против этих террористических элементов. Ради вашей безопасности немедленно отправляйтесь в гуманитарную зону", - написал Эдри. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,9 тысячи человек, более 92,4 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231114/gaza-1909477157.html

https://ria.ru/20231120/novorozhdennye-1910553095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году