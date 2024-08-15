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В Иваново автомобиль въехал в здание мини-отеля - РИА Новости, 15.08.2024
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12:12 15.08.2024 (обновлено: 12:24 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/ivanovo-1966359609.html
В Иваново автомобиль въехал в здание мини-отеля
В Иваново автомобиль въехал в здание мини-отеля - РИА Новости, 15.08.2024
В Иваново автомобиль въехал в здание мини-отеля
Автомобиль наехал на здание мини-отеля в Иваново, водитель и пассажир погибли, сообщило УМВД по региону в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:12
2024-08-15T12:24
происшествия
иваново
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РЯЗАНЬ, 15 авг — РИА Новости. Автомобиль наехал на здание мини-отеля в Иваново, водитель и пассажир погибли, сообщило УМВД по региону в социальной сети "ВКонтакте". "Двое молодых людей погибли в Иванове в результате дорожно-транспортного происшествия сегодня ночью", - сообщила ивановская полиция на своей странице Уточняется, что ДТП произошло на улице Свободы в Иваново. Молодой человек 2002 года рождения на автомобиле "ВАЗ-2115" не справился с управлением и совершил наезд на здание мини-отеля "Вингс". "В итоге водитель и пассажир 2005 года рождения от полученных травм скончались на месте ДТП", - подчеркивает УМВД. Согласно опубликованным полицией фотографиям, автомобиль въехал в застекленную входную зону мини-отеля.
https://ria.ru/20240811/dtp-1965498499.html
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происшествия, иваново
Происшествия, Иваново
В Иваново автомобиль въехал в здание мини-отеля

В Иваново автомобиль въехал в здание мини-отеля, водитель и пассажир погибли

© Фото : ПОЛИЦИЯ 37/ВКонтактеАвтомобиль въехал мини-отель "Вингс" в Иванове
Автомобиль въехал мини-отель Вингс в Иванове - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : ПОЛИЦИЯ 37/ВКонтакте
Автомобиль въехал мини-отель "Вингс" в Иванове
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 15 авг — РИА Новости. Автомобиль наехал на здание мини-отеля в Иваново, водитель и пассажир погибли, сообщило УМВД по региону в социальной сети "ВКонтакте".
"Двое молодых людей погибли в Иванове в результате дорожно-транспортного происшествия сегодня ночью", - сообщила ивановская полиция на своей странице
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11 августа, 12:40
Уточняется, что ДТП произошло на улице Свободы в Иваново. Молодой человек 2002 года рождения на автомобиле "ВАЗ-2115" не справился с управлением и совершил наезд на здание мини-отеля "Вингс".
"В итоге водитель и пассажир 2005 года рождения от полученных травм скончались на месте ДТП", - подчеркивает УМВД.
Согласно опубликованным полицией фотографиям, автомобиль въехал в застекленную входную зону мини-отеля.
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