https://ria.ru/20240815/ivanovo-1966359609.html

В Иваново автомобиль въехал в здание мини-отеля

В Иваново автомобиль въехал в здание мини-отеля - РИА Новости, 15.08.2024

В Иваново автомобиль въехал в здание мини-отеля

Автомобиль наехал на здание мини-отеля в Иваново, водитель и пассажир погибли, сообщило УМВД по региону в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T12:12

2024-08-15T12:12

2024-08-15T12:24

происшествия

иваново

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РЯЗАНЬ, 15 авг — РИА Новости. Автомобиль наехал на здание мини-отеля в Иваново, водитель и пассажир погибли, сообщило УМВД по региону в социальной сети "ВКонтакте". "Двое молодых людей погибли в Иванове в результате дорожно-транспортного происшествия сегодня ночью", - сообщила ивановская полиция на своей странице Уточняется, что ДТП произошло на улице Свободы в Иваново. Молодой человек 2002 года рождения на автомобиле "ВАЗ-2115" не справился с управлением и совершил наезд на здание мини-отеля "Вингс". "В итоге водитель и пассажир 2005 года рождения от полученных травм скончались на месте ДТП", - подчеркивает УМВД. Согласно опубликованным полицией фотографиям, автомобиль въехал в застекленную входную зону мини-отеля.

https://ria.ru/20240811/dtp-1965498499.html

https://ria.ru/20240625/krasnodar-1955308256.html

иваново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, иваново