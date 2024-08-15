https://ria.ru/20240815/ivanovo-1966359609.html
В Иваново автомобиль въехал в здание мини-отеля
В Иваново автомобиль въехал в здание мини-отеля - РИА Новости, 15.08.2024
В Иваново автомобиль въехал в здание мини-отеля
Автомобиль наехал на здание мини-отеля в Иваново, водитель и пассажир погибли, сообщило УМВД по региону в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:12
2024-08-15T12:12
2024-08-15T12:24
происшествия
иваново
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966361716_380:13:1303:532_1920x0_80_0_0_0c6c94b3045f395bf0b187539e8bcc07.jpg
РЯЗАНЬ, 15 авг — РИА Новости. Автомобиль наехал на здание мини-отеля в Иваново, водитель и пассажир погибли, сообщило УМВД по региону в социальной сети "ВКонтакте". "Двое молодых людей погибли в Иванове в результате дорожно-транспортного происшествия сегодня ночью", - сообщила ивановская полиция на своей странице Уточняется, что ДТП произошло на улице Свободы в Иваново. Молодой человек 2002 года рождения на автомобиле "ВАЗ-2115" не справился с управлением и совершил наезд на здание мини-отеля "Вингс". "В итоге водитель и пассажир 2005 года рождения от полученных травм скончались на месте ДТП", - подчеркивает УМВД. Согласно опубликованным полицией фотографиям, автомобиль въехал в застекленную входную зону мини-отеля.
https://ria.ru/20240811/dtp-1965498499.html
https://ria.ru/20240625/krasnodar-1955308256.html
иваново
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966361716_283:0:1051:576_1920x0_80_0_0_308ed081106d799f5c55734e12538840.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иваново
В Иваново автомобиль въехал в здание мини-отеля
В Иваново автомобиль въехал в здание мини-отеля, водитель и пассажир погибли
РЯЗАНЬ, 15 авг — РИА Новости.
Автомобиль наехал на здание мини-отеля в Иваново, водитель и пассажир погибли, сообщило УМВД по региону в социальной сети "ВКонтакте"
.
"Двое молодых людей погибли в Иванове в результате дорожно-транспортного происшествия сегодня ночью", - сообщила ивановская полиция на своей странице
Уточняется, что ДТП произошло на улице Свободы в Иваново. Молодой человек 2002 года рождения на автомобиле "ВАЗ-2115" не справился с управлением и совершил наезд на здание мини-отеля "Вингс".
"В итоге водитель и пассажир 2005 года рождения от полученных травм скончались на месте ДТП", - подчеркивает УМВД.
Согласно опубликованным полицией фотографиям, автомобиль въехал в застекленную входную зону мини-отеля.