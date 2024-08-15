https://ria.ru/20240815/ishkulov-1966326990.html

Друг фигуранта дела о нападении на Курскую область не видел его десять лет

Друг фигуранта дела о нападении на Курскую область не видел его десять лет - РИА Новости, 15.08.2024

Друг фигуранта дела о нападении на Курскую область не видел его десять лет

Живущий в России друг детства фигуранта уголовного дела о нападении на Курскую область командира ВСУ Эмиля Ишкулова Дмитрий рассказал РИА Новости, что больше 10 РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T10:21

2024-08-15T10:21

2024-08-15T10:21

происшествия

донбасс

россия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Живущий в России друг детства фигуранта уголовного дела о нападении на Курскую область командира ВСУ Эмиля Ишкулова Дмитрий рассказал РИА Новости, что больше 10 лет не общается с ним и не хочет иметь ничего общего. Как сообщил ранее СК РФ, против представителя командования 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Эмиля Ишкулова возбуждено уголовное дело о нападении на Курскую область, он подозревается в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство. "Как считаете, человеческие отношения могут остаться с таким человеком? Мне не хотелось бы хоть что-то общее иметь с ним, чтобы он никак не фигурировал в моей жизни", - сказал Дмитрий. Он отметил, что никаких контактов с Ишкуловым у него не сохранилось. "Больше 10 лет или даже больше 14 лет мы с ним не общаемся. В особенности после того, как началась война на Донбассе, потому что пути уже разошлись, и у нас разное мировоззрение. Когда начались события на Донбассе, даже не с руки было писать сообщение ему. О чем мне с ним разговаривать?" - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240815/vsu-1966320326.html

https://ria.ru/20240812/napadenie-1965702639.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донбасс, россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф)