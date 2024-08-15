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Друг фигуранта дела о нападении на Курскую область не видел его десять лет - РИА Новости, 15.08.2024
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10:21 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/ishkulov-1966326990.html
Друг фигуранта дела о нападении на Курскую область не видел его десять лет
Друг фигуранта дела о нападении на Курскую область не видел его десять лет - РИА Новости, 15.08.2024
Друг фигуранта дела о нападении на Курскую область не видел его десять лет
Живущий в России друг детства фигуранта уголовного дела о нападении на Курскую область командира ВСУ Эмиля Ишкулова Дмитрий рассказал РИА Новости, что больше 10 РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T10:21
2024-08-15T10:21
происшествия
донбасс
россия
курская область
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Живущий в России друг детства фигуранта уголовного дела о нападении на Курскую область командира ВСУ Эмиля Ишкулова Дмитрий рассказал РИА Новости, что больше 10 лет не общается с ним и не хочет иметь ничего общего. Как сообщил ранее СК РФ, против представителя командования 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Эмиля Ишкулова возбуждено уголовное дело о нападении на Курскую область, он подозревается в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство. "Как считаете, человеческие отношения могут остаться с таким человеком? Мне не хотелось бы хоть что-то общее иметь с ним, чтобы он никак не фигурировал в моей жизни", - сказал Дмитрий. Он отметил, что никаких контактов с Ишкуловым у него не сохранилось. "Больше 10 лет или даже больше 14 лет мы с ним не общаемся. В особенности после того, как началась война на Донбассе, потому что пути уже разошлись, и у нас разное мировоззрение. Когда начались события на Донбассе, даже не с руки было писать сообщение ему. О чем мне с ним разговаривать?" - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240815/vsu-1966320326.html
https://ria.ru/20240812/napadenie-1965702639.html
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происшествия, донбасс, россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Донбасс, Россия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Друг фигуранта дела о нападении на Курскую область не видел его десять лет

Друг детства командира ВСУ Ишкулова не хочет иметь с ним ничего общего

Полковник ВСУ Эмиль Ишкулов
Полковник ВСУ Эмиль Ишкулов - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Полковник ВСУ Эмиль Ишкулов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Живущий в России друг детства фигуранта уголовного дела о нападении на Курскую область командира ВСУ Эмиля Ишкулова Дмитрий рассказал РИА Новости, что больше 10 лет не общается с ним и не хочет иметь ничего общего.
Как сообщил ранее СК РФ, против представителя командования 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Эмиля Ишкулова возбуждено уголовное дело о нападении на Курскую область, он подозревается в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство.
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"Как считаете, человеческие отношения могут остаться с таким человеком? Мне не хотелось бы хоть что-то общее иметь с ним, чтобы он никак не фигурировал в моей жизни", - сказал Дмитрий.
Он отметил, что никаких контактов с Ишкуловым у него не сохранилось.
"Больше 10 лет или даже больше 14 лет мы с ним не общаемся. В особенности после того, как началась война на Донбассе, потому что пути уже разошлись, и у нас разное мировоззрение. Когда начались события на Донбассе, даже не с руки было писать сообщение ему. О чем мне с ним разговаривать?" - заявил собеседник агентства.
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