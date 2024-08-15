https://ria.ru/20240815/infektsiya-1966474026.html

В Азове семь человек госпитализировали с кишечной инфекцией

В Азове семь человек госпитализировали с кишечной инфекцией - РИА Новости, 15.08.2024

В Азове семь человек госпитализировали с кишечной инфекцией

Семь человек госпитализировали в Азове Ростовской области с кишечной инфекцией, заболевшие ели кондитерские изделия в кафе "Бистро", сообщает минздрав региона. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T19:33

2024-08-15T19:33

2024-08-15T19:33

происшествия

азов

ростовская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг - РИА Новости. Семь человек госпитализировали в Азове Ростовской области с кишечной инфекцией, заболевшие ели кондитерские изделия в кафе "Бистро", сообщает минздрав региона. "В лечебные учреждения Азова были госпитализированы семь человек с кишечной инфекцией. В настоящее время стационарное лечение получают шесть пациентов, состояние которых оценивается как средней степени тяжести. Один пациент выписан", - говорится в сообщении. По данным управления Роспотребнадзора по Ростовской области, групповой случай заболевания острым гастроэнтеритом был зафиксирован в Азове у жителей, которые ели кондитерские изделия кафе "Бистро" на улице Макаровского, 2А. В отношении ИП Лужкова было организовано санитарно-эпидемиологическое расследование. "Выявлены грубые нарушения требований действующего законодательства, в том числе нарушение поточности технологического процесса, использование продовольственного сырья без документов, подтверждающих прослеживаемость, качество и безопасность, отсутствие личных медицинский книжек у сотрудников и другое", - отметили в региональном минздраве. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное делопроизводство, составлен протокол о временном запрете деятельности. Решением Азовского городского суда деятельность кафе приостановлена на 40 суток.

https://ria.ru/20240808/bastrykin-1964845767.html

https://ria.ru/20240628/rassledovanie-1956241324.html

азов

ростовская область

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происшествия, азов, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)