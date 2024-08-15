https://ria.ru/20240815/indoneziya-1966301662.html

В Индонезии не видят проблем с "маленькой Москвой" на острове Бали

В Индонезии не видят проблем с "маленькой Москвой" на острове Бали - РИА Новости, 15.08.2024

В Индонезии не видят проблем с "маленькой Москвой" на острове Бали

Появление на индонезийском острове Бали районов, которые можно было бы назвать "маленькой Москвой" за ярко выраженное сообщество россиян, не стало бы проблемой, РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T05:30

2024-08-15T05:30

2024-08-15T05:30

туризм

новости - туризм

бали

россия

индонезия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965895886_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_63717460d307762b9380770f25df7ae4.jpg

ДЖАКАРТА, 15 авг - РИА Новости. Появление на индонезийском острове Бали районов, которые можно было бы назвать "маленькой Москвой" за ярко выраженное сообщество россиян, не стало бы проблемой, заявил РИА Новости глава регионального филиала округа Булеленг Индонезийской ассоциации отелей и ресторанов (PHRI) Дева Кетут Суардипа. Сообщения о появлении на Бали "маленькой Москвы" публикуются в местных СМИ и соцсетях уже больше года. Официального топонима сообщество россиян на острове не имеет, но все больше жителей и гостей Бали используют это или похожие названия для обозначения растущего числа граждан России в индонезийской провинции. Однако некоторые активисты выступают против "маленькой Москвы" на Бали, ссылаясь на то, что это якобы вытесняет местных жителей с их территории. "Мне кажется, с "маленькой Москвой" нет никаких проблем. Есть же понятие "чайна-таун" и "маленький Токио". Тем более, если говорить об инвестициях, то российских инвестиций на Бали очень много, и мы надеемся, что их станет еще больше, особенно на Севере", - сказал Дева Кетут Суардипа. Он добавил, что северный округ Бали Булелег ждет "всех" инвесторов из России, в том числе в таких секторах как гостиничный и ресторанный бизнес, а также морское и сельское хозяйство. "У нас здесь выращивается самый вкусный кофе. А береговая линия - самая протяженная на Бали", - добавил собеседник агентства. Ранее министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно призвал туристов на острове Бали исследовать северную часть острова, а не концентрироваться лишь на Юге. Причина более низкой популярности региона в удаленности от аэропорта Денпасара - дорога занимает несколько часов. Власти думают решить проблему, построив платные дороги или даже новый аэропорт.

https://ria.ru/20230914/teatr-1896131782.html

https://ria.ru/20240627/indoneziya-1955751582.html

бали

россия

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, бали, россия, индонезия