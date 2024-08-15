https://ria.ru/20240815/indiya-1966428250.html
В Москве обсудили сотрудничество России и Индии
В Москве обсудили сотрудничество России и Индии - РИА Новости, 15.08.2024
В Москве обсудили сотрудничество России и Индии
Развитие полноформатного сотрудничества в различных сферах, в том числе взаимодействие в рамках БРИКС, обсудили советник президента России Антон Кобяков и посол РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T16:36
2024-08-15T16:36
2024-08-15T16:36
москва
россия
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антон кобяков
брикс
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Развитие полноформатного сотрудничества в различных сферах, в том числе взаимодействие в рамках БРИКС, обсудили советник президента России Антон Кобяков и посол Индии в РФ Винай Кумар, сообщается в Telegram-канале фонда "Роскогресс". "Кобяков провел встречу с Кумаром в Москве. Стороны обсудили дальнейшее развитие полноформатного партнерства и сотрудничества в различных сферах, а также взаимодействие в рамках крупнейших деловых мероприятий, проводимых на территории России", - говорится в сообщении. По словам Кобякова, за минувшие десятилетия традиционно дружественные российско-индийские отношения развивались по нарастающей и достигли уровня особого стратегического партнерства. "Сотрудничество развивается по широкому кругу тем: Москва и Нью-Дели взаимодействуют на равноправной основе в торговле, энергетике, науке, инвестиционной, туристической и природоохранной сферах. Важно, что укрепляется и кооперация двух стран в рамках интеграционных объединений, что имеет особенное значение для формирования суверенного многополярного мира", – цитирует "Росконгресс" Кобякова. Кумар со своей стороны отметил комплексный подход к развитию отношений как в двустороннем формате, так и в рамках БРИКС, особо акцентировав внимание на активно проводимой работе по продвижению межбанковского сотрудничества по линии центральных банков обеих стран, уточняется в сообщении. По информации фонда, стороны обсудили участие индийской делегации в саммите БРИКС в Казани, Деловом форуме БРИКС в Москве, а также расширение сотрудничества в рамках ведущих деловых площадок, среди которых – Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ), Российская энергетическая неделя (РЭН) и Российский туристический форум "Путешествуй!". Отмечается, что Кобяков и Кумар отдельно рассмотрели вопросы участия индийской стороны в деловой программе ВЭФ, который состоится 3–6 сентября во Владивостоке. "Восточный экономический форум посетит официальная делегация, в которую войдут представители правительства Республики Индия. Планируется проведение бизнес-диалога Россия–Индия с участием предпринимателей двух стран. Кроме того, рассмотрим возможность создания постоянного национального павильона Индии на площадке ПМЭФ", – приводятся в сообщении слова Кумара. Уточняется, что была подчеркнута важность дальнейшего укрепления партнерства в природоохранной сфере, где накоплен успешный опыт взаимодействия в рамках Международного форума по сохранению тигра. Стороны отметили, что сотрудничество может быть продолжено в рамках II Международного форума "День сокола", который пройдет в стартовый день ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240728/briks-1962532630.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, индия, антон кобяков, брикс, фонд "росконгресс"
Москва, Россия, Индия, Антон Кобяков, БРИКС, Фонд "Росконгресс"
В Москве обсудили сотрудничество России и Индии
"Роскогресс": в Москве обсудили взаимодействие с Индией, в том числе в БРИКС
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
Развитие полноформатного сотрудничества в различных сферах, в том числе взаимодействие в рамках БРИКС, обсудили советник президента России Антон Кобяков и посол Индии в РФ Винай Кумар, сообщается в Telegram-канале
фонда "Роскогресс".
"Кобяков провел встречу с Кумаром в Москве. Стороны обсудили дальнейшее развитие полноформатного партнерства и сотрудничества в различных сферах, а также взаимодействие в рамках крупнейших деловых мероприятий, проводимых на территории России", - говорится в сообщении.
По словам Кобякова, за минувшие десятилетия традиционно дружественные российско-индийские отношения развивались по нарастающей и достигли уровня особого стратегического партнерства.
"Сотрудничество развивается по широкому кругу тем: Москва и Нью-Дели
взаимодействуют на равноправной основе в торговле, энергетике, науке, инвестиционной, туристической и природоохранной сферах. Важно, что укрепляется и кооперация двух стран в рамках интеграционных объединений, что имеет особенное значение для формирования суверенного многополярного мира", – цитирует "Росконгресс" Кобякова.
Кумар со своей стороны отметил комплексный подход к развитию отношений как в двустороннем формате, так и в рамках БРИКС, особо акцентировав внимание на активно проводимой работе по продвижению межбанковского сотрудничества по линии центральных банков обеих стран, уточняется в сообщении.
По информации фонда, стороны обсудили участие индийской делегации в саммите БРИКС в Казани
, Деловом форуме БРИКС в Москве, а также расширение сотрудничества в рамках ведущих деловых площадок, среди которых – Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ), Российская энергетическая неделя (РЭН) и Российский туристический форум "Путешествуй!".
Отмечается, что Кобяков и Кумар отдельно рассмотрели вопросы участия индийской стороны в деловой программе ВЭФ, который состоится 3–6 сентября во Владивостоке
.
"Восточный экономический форум посетит официальная делегация, в которую войдут представители правительства Республики Индия. Планируется проведение бизнес-диалога Россия–Индия с участием предпринимателей двух стран. Кроме того, рассмотрим возможность создания постоянного национального павильона Индии на площадке ПМЭФ", – приводятся в сообщении слова Кумара.
Уточняется, что была подчеркнута важность дальнейшего укрепления партнерства в природоохранной сфере, где накоплен успешный опыт взаимодействия в рамках Международного форума по сохранению тигра. Стороны отметили, что сотрудничество может быть продолжено в рамках II Международного форума "День сокола", который пройдет в стартовый день ВЭФ-2024.