https://ria.ru/20240815/hamas-1966337563.html

В ХАМАС назвали условие участия в переговорах по Газе

В ХАМАС назвали условие участия в переговорах по Газе - РИА Новости, 15.08.2024

В ХАМАС назвали условие участия в переговорах по Газе

Палестинское движение ХАМАС примет участие в переговорах по сектору Газа только, если они будут сосредоточены на реализации предложения, изложенного в мае... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T11:12

2024-08-15T11:12

2024-08-15T11:12

в мире

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рафах (провинция)

россия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС примет участие в переговорах по сектору Газа только, если они будут сосредоточены на реализации предложения, изложенного в мае президентом США Джо Байденом и одобренного на международном уровне, заявил член политбюро движения Усама Хамдан в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс. Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки. Во вторник представитель движения в Ливане Ахмед Абдель Хади заявил РИА Новости, что руководство движения приняло решение не участвовать в предстоящих переговорах. В среду он подчеркнул РИА Новости, что глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар не передавал через посредников никаких сообщений, связанных с предстоящими в четверг переговорами о перемирии в секторе Газа. "Мы проинформировали посредников, что… любая встреча должна основываться на обсуждении механизмов реализации и установлении сроков, а не на переговорах о чем-то новом... В противном случае ХАМАС не видит причин для участия", - заявил Хамдан в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240813/gaza-1966047021.html

https://ria.ru/20240815/gaza-1966293008.html

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рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, джо байден, яхья синвар, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году