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В ХАМАС назвали условие участия в переговорах по Газе - РИА Новости, 15.08.2024
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11:12 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/hamas-1966337563.html
В ХАМАС назвали условие участия в переговорах по Газе
В ХАМАС назвали условие участия в переговорах по Газе - РИА Новости, 15.08.2024
В ХАМАС назвали условие участия в переговорах по Газе
Палестинское движение ХАМАС примет участие в переговорах по сектору Газа только, если они будут сосредоточены на реализации предложения, изложенного в мае... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:12
2024-08-15T11:12
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
джо байден
яхья синвар
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС примет участие в переговорах по сектору Газа только, если они будут сосредоточены на реализации предложения, изложенного в мае президентом США Джо Байденом и одобренного на международном уровне, заявил член политбюро движения Усама Хамдан в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс. Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки. Во вторник представитель движения в Ливане Ахмед Абдель Хади заявил РИА Новости, что руководство движения приняло решение не участвовать в предстоящих переговорах. В среду он подчеркнул РИА Новости, что глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар не передавал через посредников никаких сообщений, связанных с предстоящими в четверг переговорами о перемирии в секторе Газа. "Мы проинформировали посредников, что… любая встреча должна основываться на обсуждении механизмов реализации и установлении сроков, а не на переговорах о чем-то новом... В противном случае ХАМАС не видит причин для участия", - заявил Хамдан в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240813/gaza-1966047021.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, джо байден, яхья синвар, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, Джо Байден, Яхья Синвар, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ХАМАС назвали условие участия в переговорах по Газе

Член политбюро ХАМАС Хамдан назвал условие участия в переговорах по Газе

© РИА НовостиПоследствия обстрелов сектора Газа со стороны Израиля
Последствия обстрелов сектора Газа со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости
Последствия обстрелов сектора Газа со стороны Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС примет участие в переговорах по сектору Газа только, если они будут сосредоточены на реализации предложения, изложенного в мае президентом США Джо Байденом и одобренного на международном уровне, заявил член политбюро движения Усама Хамдан в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.
Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки. Во вторник представитель движения в Ливане Ахмед Абдель Хади заявил РИА Новости, что руководство движения приняло решение не участвовать в предстоящих переговорах. В среду он подчеркнул РИА Новости, что глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар не передавал через посредников никаких сообщений, связанных с предстоящими в четверг переговорами о перемирии в секторе Газа.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
ХАМАС заявило, что не будет участвовать в переговорах по Газе
13 августа, 23:07
"Мы проинформировали посредников, что… любая встреча должна основываться на обсуждении механизмов реализации и установлении сроков, а не на переговорах о чем-то новом... В противном случае ХАМАС не видит причин для участия", - заявил Хамдан в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
ХАМАС не будет присутствовать на переговорах по Газе, сообщили СМИ
02:14
 
В миреИзраильРафах (провинция)РоссияДжо БайденЯхья СинварХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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