https://ria.ru/20240815/gruzovik-1966357752.html
На мосту Лужники в Москве опрокинулся грузовик
На мосту Лужники в Москве опрокинулся грузовик - РИА Новости, 15.08.2024
На мосту Лужники в Москве опрокинулся грузовик
На мосту Лужники в Москве опрокинулся грузовик, движение в сторону центра затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:07
2024-08-15T12:07
2024-08-15T12:12
москва
департамент транспорта г. москвы
происшествия
россия
дтп
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. На мосту Лужники в Москве опрокинулся грузовик, движение в сторону центра затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На мосту Лужники опрокинулся грузовик. На месте работают оперативные службы города... Движение в сторону центра затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20240812/dtp-1965797068.html
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москва, департамент транспорта г. москвы, происшествия, россия, дтп
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Происшествия, Россия, ДТП
На мосту Лужники в Москве опрокинулся грузовик
На месте опрокидывания грузовика в Москве работают оперативные службы