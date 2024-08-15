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На мосту Лужники в Москве опрокинулся грузовик - РИА Новости, 15.08.2024
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12:07 15.08.2024 (обновлено: 12:12 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/gruzovik-1966357752.html
На мосту Лужники в Москве опрокинулся грузовик
На мосту Лужники в Москве опрокинулся грузовик - РИА Новости, 15.08.2024
На мосту Лужники в Москве опрокинулся грузовик
На мосту Лужники в Москве опрокинулся грузовик, движение в сторону центра затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:07
2024-08-15T12:12
москва
департамент транспорта г. москвы
происшествия
россия
дтп
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. На мосту Лужники в Москве опрокинулся грузовик, движение в сторону центра затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На мосту Лужники опрокинулся грузовик. На месте работают оперативные службы города... Движение в сторону центра затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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москва, департамент транспорта г. москвы, происшествия, россия, дтп
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Происшествия, Россия, ДТП
На мосту Лужники в Москве опрокинулся грузовик

На месте опрокидывания грузовика в Москве работают оперативные службы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛужнецкая набережная и мост Лужники в Москве
Лужнецкая набережная и мост Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Лужнецкая набережная и мост Лужники в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. На мосту Лужники в Москве опрокинулся грузовик, движение в сторону центра затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На мосту Лужники опрокинулся грузовик. На месте работают оперативные службы города... Движение в сторону центра затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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