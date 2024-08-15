https://ria.ru/20240815/gruzovik-1966357752.html

На мосту Лужники в Москве опрокинулся грузовик

На мосту Лужники в Москве опрокинулся грузовик - РИА Новости, 15.08.2024

На мосту Лужники в Москве опрокинулся грузовик

На мосту Лужники в Москве опрокинулся грузовик, движение в сторону центра затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T12:07

2024-08-15T12:07

2024-08-15T12:12

москва

департамент транспорта г. москвы

происшествия

россия

дтп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152869/98/1528699856_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_0660012fc95763a6f29157e045797862.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. На мосту Лужники в Москве опрокинулся грузовик, движение в сторону центра затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На мосту Лужники опрокинулся грузовик. На месте работают оперативные службы города... Движение в сторону центра затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20240812/dtp-1965797068.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, департамент транспорта г. москвы, происшествия, россия, дтп