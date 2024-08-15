https://ria.ru/20240815/gornozavodsk-1966389851.html

Новый школьный стадион открыт в пермском Горнозаводске

Новый школьный стадион открыт в пермском Горнозаводске - РИА Новости, 15.08.2024

Новый школьный стадион открыт в пермском Горнозаводске

Новый школьный стадион открыли в Горнозаводске, стоимость работ составила 55,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Пермского края. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:29

2024-08-15T14:29

2024-08-15T14:29

пермский край

дмитрий махонин

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Новый школьный стадион открыли в Горнозаводске, стоимость работ составила 55,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Пермского края. Стадион построен в рамках соглашения о софинансировании между Пермским краем и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", а также социального инвестирования ООО "Горнозаводскцемент". Стоимость строительства спротобъекта составила 55,8 миллиона рублей, из них 20,4 миллиона рублей предоставлены "ВЭБ.РФ", 18,4 миллиона рублей – из бюджета Пермского края, еще 17,2 миллиона рублей – муниципальный бюджет, в том числе средства ООО "Горнозаводскцемент". Общая площадь нового стадиона составила 3,5 тысячи квадратных метров. Здесь оборудованы две беговые дорожки, футбольное поле, универсальная площадка для баскетбола, волейбола и тенниса, установлены уличные тренажеры. Строителям также удалось учесть сложный, гористый рельеф местности и выполнить работы по монтажу подпорной стены. Благодаря этому ребята поднимаются на стадион по комфортной лестнице, а для маломобильных жителей работает лифт. В пресс-службе отметили, что власти Пермского края уделяют особое внимание развитию моногородов, так как в них социально-экономическая обстановка и развитие городской среды часто напрямую зависит от стабильности работы градообразующих предприятий. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что в Прикамье создаются условия для реализации инвестпроектов в таких населенных пунктах. "Делаем упор на повышение комфорта для жителей как за счет средств региона, так и привлекая финансирование из других источников. Заключаем партнерские соглашения с местными предприятиями о совместном развитии населенных пунктов, стараемся использовать другие, доступные нам механизмы улучшения качества жизни людей. С нового учебного года ученики первой школы будут заниматься физкультурой на современном стадионе. Желаю всем, кто будет здесь тренироваться, показывать хорошие спортивные результаты и одерживать победы!" – приводит пресс-служба слова Махонина.

https://ria.ru/20240807/putin-1964666876.html

https://ria.ru/20240730/kolledzh-1963033013.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, дмитрий махонин