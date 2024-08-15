https://ria.ru/20240815/gladkov-1966418065.html

Глава Белгородской области сообщил о напряженной обстановке в приграничье

Глава Белгородской области сообщил о напряженной обстановке в приграничье - РИА Новости, 15.08.2024

Глава Белгородской области сообщил о напряженной обстановке в приграничье

Обстановка в приграничных районах Белгородской области крайне напряженная, ВСУ до сих пор осуществляют большое количество обстрелов, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:53

2024-08-15T15:53

2024-08-15T16:02

белгородская область

специальная военная операция на украине

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Обстановка в приграничных районах Белгородской области крайне напряженная, ВСУ до сих пор осуществляют большое количество обстрелов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Министр обороны России Андрей Белоусов в четверг провел очередное совещание по вопросам обеспечения безопасности населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях в Курской, Брянской и Белгородской областях, сообщило МО РФ. В ходе встречи обсуждались дополнительные меры обеспечения целостности и неприкосновенности территории, а также защиты населения и инфраструктуры в Белгородской области от нападений со стороны воинских формирований ВСУ."Обстановка в приграничных районах нашей области крайне напряженная. До сих пор большое количество обстрелов, много раненых, много погибших, много разрушенного жилья. И необходимость в дополнительной помощи, в дополнительных решениях абсолютно очевидна для всех. Надеюсь, уверен, что все мероприятия будут реализованы и ситуация будет меняться в лучшую сторону", - сказал Гладков в видеообращении.

https://ria.ru/20240815/zaschita-1966398319.html

белгородская область

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белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины