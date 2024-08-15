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Глава Белгородской области сообщил о напряженной обстановке в приграничье
Глава Белгородской области сообщил о напряженной обстановке в приграничье - РИА Новости, 15.08.2024
Глава Белгородской области сообщил о напряженной обстановке в приграничье
Обстановка в приграничных районах Белгородской области крайне напряженная, ВСУ до сих пор осуществляют большое количество обстрелов, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T15:53
2024-08-15T15:53
2024-08-15T16:02
белгородская область
специальная военная операция на украине
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Обстановка в приграничных районах Белгородской области крайне напряженная, ВСУ до сих пор осуществляют большое количество обстрелов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Министр обороны России Андрей Белоусов в четверг провел очередное совещание по вопросам обеспечения безопасности населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях в Курской, Брянской и Белгородской областях, сообщило МО РФ. В ходе встречи обсуждались дополнительные меры обеспечения целостности и неприкосновенности территории, а также защиты населения и инфраструктуры в Белгородской области от нападений со стороны воинских формирований ВСУ."Обстановка в приграничных районах нашей области крайне напряженная. До сих пор большое количество обстрелов, много раненых, много погибших, много разрушенного жилья. И необходимость в дополнительной помощи, в дополнительных решениях абсолютно очевидна для всех. Надеюсь, уверен, что все мероприятия будут реализованы и ситуация будет меняться в лучшую сторону", - сказал Гладков в видеообращении.
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белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Глава Белгородской области сообщил о напряженной обстановке в приграничье
Гладков: обстановка в приграничных районах Белгородской области напряженная