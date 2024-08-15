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Глава Белгородской области сообщил о напряженной обстановке в приграничье - РИА Новости, 15.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:53 15.08.2024 (обновлено: 16:02 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/gladkov-1966418065.html
Глава Белгородской области сообщил о напряженной обстановке в приграничье
Глава Белгородской области сообщил о напряженной обстановке в приграничье - РИА Новости, 15.08.2024
Глава Белгородской области сообщил о напряженной обстановке в приграничье
Обстановка в приграничных районах Белгородской области крайне напряженная, ВСУ до сих пор осуществляют большое количество обстрелов, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T15:53
2024-08-15T16:02
белгородская область
специальная военная операция на украине
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Обстановка в приграничных районах Белгородской области крайне напряженная, ВСУ до сих пор осуществляют большое количество обстрелов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Министр обороны России Андрей Белоусов в четверг провел очередное совещание по вопросам обеспечения безопасности населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях в Курской, Брянской и Белгородской областях, сообщило МО РФ. В ходе встречи обсуждались дополнительные меры обеспечения целостности и неприкосновенности территории, а также защиты населения и инфраструктуры в Белгородской области от нападений со стороны воинских формирований ВСУ."Обстановка в приграничных районах нашей области крайне напряженная. До сих пор большое количество обстрелов, много раненых, много погибших, много разрушенного жилья. И необходимость в дополнительной помощи, в дополнительных решениях абсолютно очевидна для всех. Надеюсь, уверен, что все мероприятия будут реализованы и ситуация будет меняться в лучшую сторону", - сказал Гладков в видеообращении.
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белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Глава Белгородской области сообщил о напряженной обстановке в приграничье

Гладков: обстановка в приграничных районах Белгородской области напряженная

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Обстановка в приграничных районах Белгородской области крайне напряженная, ВСУ до сих пор осуществляют большое количество обстрелов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Министр обороны России Андрей Белоусов в четверг провел очередное совещание по вопросам обеспечения безопасности населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях в Курской, Брянской и Белгородской областях, сообщило МО РФ. В ходе встречи обсуждались дополнительные меры обеспечения целостности и неприкосновенности территории, а также защиты населения и инфраструктуры в Белгородской области от нападений со стороны воинских формирований ВСУ.
"Обстановка в приграничных районах нашей области крайне напряженная. До сих пор большое количество обстрелов, много раненых, много погибших, много разрушенного жилья. И необходимость в дополнительной помощи, в дополнительных решениях абсолютно очевидна для всех. Надеюсь, уверен, что все мероприятия будут реализованы и ситуация будет меняться в лучшую сторону", - сказал Гладков в видеообращении.
Белоусов на совещании по обеспечению безопасности приграничных регионов - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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