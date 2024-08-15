https://ria.ru/20240815/gladkov-1966405536.html

Еще двое раненных при атаках в Белгородской области обратились в больницу

Еще двое раненных при атаках в Белгородской области обратились в больницу - РИА Новости, 15.08.2024

Еще двое раненных при атаках в Белгородской области обратились в больницу

Ещё двое пострадавших при атаках ВСУ в Белгородской области обратились в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:10

2024-08-15T15:10

2024-08-15T15:21

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

белгород

вячеслав гладков

россия

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БЕЛГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Ещё двое пострадавших при атаках ВСУ в Белгородской области обратились в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.В четверг глава области информировал, что город Шебекино подвергся атаке дронов ВСУ, пострадали 4 мирных жителя, в том числе два фельдшера скорой помощи. Кроме того, четыре мирных жителя ранены при атаке украинского дрона на административное здание в селе Дунайка Грайворонского округа."Ещё двое раненых обратились за медицинской помощью. В городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализирована ещё одна жительница, пострадавшая во время утренней атаки беспилотника по многоквартирному дому в городе Шебекино. У неё минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги. Также в Грайворонскую ЦРБ самостоятельно обратилась женщина с сотрясением головного мозга и баротравмой", - написал Гладков.Губернатор добавил, что украинские военные продолжают наносить удары с помощью беспилотников. В городе Шебекино ещё одним дроном атакован многоквартирный дом. В здании повреждено остекление. В селе Нежеголь Шебекинского городского округа беспилотник сдетонировал на парковке одного из предприятий, повреждены 7 легковых автомобилей и кровля административного здания."В селе Новопетровка Валуйского городского округа вследствие детонации дрона-камикадзе в частном доме выбиты окна и посечён фасад. В селе Ясные Зори Белгородского района дроном атакован автобус: разбито боковое стекло и посечён кузов", - уточнил глава региона.

https://ria.ru/20240815/vsu-1966363130.html

https://ria.ru/20240815/zaschita-1966398319.html

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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, белгород, вячеслав гладков, россия