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Еще двое раненных при атаках в Белгородской области обратились в больницу - РИА Новости, 15.08.2024
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15:10 15.08.2024 (обновлено: 15:21 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/gladkov-1966405536.html
Еще двое раненных при атаках в Белгородской области обратились в больницу
Еще двое раненных при атаках в Белгородской области обратились в больницу - РИА Новости, 15.08.2024
Еще двое раненных при атаках в Белгородской области обратились в больницу
Ещё двое пострадавших при атаках ВСУ в Белгородской области обратились в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T15:10
2024-08-15T15:21
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
россия
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БЕЛГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Ещё двое пострадавших при атаках ВСУ в Белгородской области обратились в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.В четверг глава области информировал, что город Шебекино подвергся атаке дронов ВСУ, пострадали 4 мирных жителя, в том числе два фельдшера скорой помощи. Кроме того, четыре мирных жителя ранены при атаке украинского дрона на административное здание в селе Дунайка Грайворонского округа."Ещё двое раненых обратились за медицинской помощью. В городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализирована ещё одна жительница, пострадавшая во время утренней атаки беспилотника по многоквартирному дому в городе Шебекино. У неё минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги. Также в Грайворонскую ЦРБ самостоятельно обратилась женщина с сотрясением головного мозга и баротравмой", - написал Гладков.Губернатор добавил, что украинские военные продолжают наносить удары с помощью беспилотников. В городе Шебекино ещё одним дроном атакован многоквартирный дом. В здании повреждено остекление. В селе Нежеголь Шебекинского городского округа беспилотник сдетонировал на парковке одного из предприятий, повреждены 7 легковых автомобилей и кровля административного здания."В селе Новопетровка Валуйского городского округа вследствие детонации дрона-камикадзе в частном доме выбиты окна и посечён фасад. В селе Ясные Зори Белгородского района дроном атакован автобус: разбито боковое стекло и посечён кузов", - уточнил глава региона.
https://ria.ru/20240815/vsu-1966363130.html
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, белгород, вячеслав гладков, россия
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Россия
Еще двое раненных при атаках в Белгородской области обратились в больницу

Гладков: за медпомощью обратились еще двое пострадавших при атаках ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Ещё двое пострадавших при атаках ВСУ в Белгородской области обратились в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В четверг глава области информировал, что город Шебекино подвергся атаке дронов ВСУ, пострадали 4 мирных жителя, в том числе два фельдшера скорой помощи. Кроме того, четыре мирных жителя ранены при атаке украинского дрона на административное здание в селе Дунайка Грайворонского округа.
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"Ещё двое раненых обратились за медицинской помощью. В городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализирована ещё одна жительница, пострадавшая во время утренней атаки беспилотника по многоквартирному дому в городе Шебекино. У неё минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги. Также в Грайворонскую ЦРБ самостоятельно обратилась женщина с сотрясением головного мозга и баротравмой", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что украинские военные продолжают наносить удары с помощью беспилотников. В городе Шебекино ещё одним дроном атакован многоквартирный дом. В здании повреждено остекление. В селе Нежеголь Шебекинского городского округа беспилотник сдетонировал на парковке одного из предприятий, повреждены 7 легковых автомобилей и кровля административного здания.
"В селе Новопетровка Валуйского городского округа вследствие детонации дрона-камикадзе в частном доме выбиты окна и посечён фасад. В селе Ясные Зори Белгородского района дроном атакован автобус: разбито боковое стекло и посечён кузов", - уточнил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныБелгородВячеслав ГладковРоссия
 
 
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