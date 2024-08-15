https://ria.ru/20240815/germaniya-1966323160.html
Аэропорт Кельн/Бонн возобновил работу
Аэропорт Кельн/Бонн возобновил работу - РИА Новости, 15.08.2024
Аэропорт Кельн/Бонн возобновил работу
Аэропорт Кельн/Бонн возобновил свою работу после приостановки из-за проникновения неизвестных на взлетно-посадочную полосу в четверг утром, сообщила воздушная... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T10:00
2024-08-15T10:00
2024-08-15T10:00
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БЕРЛИН, 15 авг - РИВ Новости. Аэропорт Кельн/Бонн возобновил свою работу после приостановки из-за проникновения неизвестных на взлетно-посадочную полосу в четверг утром, сообщила воздушная гавань. В четверг утром из-за проникновения нескольких неизвестных в зону прибытия самолетов аэропорта Кельн/Бонн были приостановлены полеты, велась полицейская операция. "Полеты возобновлены с 7.25 (8.25 мск) утра. Малая взлетно-посадочная полоса открыта. В расписании полетов еще возможны задержки", - говорится в сообщении на официальной странице аэропорта в Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), кельн, бонн
В мире, Берлин (город), Кельн, Бонн
Аэропорт Кельн/Бонн возобновил работу
Аэропорт Кельн/Бонн возобновил работу после проникновения неизвестных на ВПП
БЕРЛИН, 15 авг - РИВ Новости. Аэропорт Кельн/Бонн возобновил свою работу после приостановки из-за проникновения неизвестных на взлетно-посадочную полосу в четверг утром, сообщила воздушная гавань.
В четверг утром из-за проникновения нескольких неизвестных в зону прибытия самолетов аэропорта Кельн
/Бонн
были приостановлены полеты, велась полицейская операция.
"Полеты возобновлены с 7.25 (8.25 мск) утра. Малая взлетно-посадочная полоса открыта. В расписании полетов еще возможны задержки", - говорится в сообщении на официальной странице аэропорта в Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.