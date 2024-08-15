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Аэропорт Кельн/Бонн возобновил работу - РИА Новости, 15.08.2024
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Аэропорт Кельн/Бонн возобновил работу
Аэропорт Кельн/Бонн возобновил работу - РИА Новости, 15.08.2024
Аэропорт Кельн/Бонн возобновил работу
Аэропорт Кельн/Бонн возобновил свою работу после приостановки из-за проникновения неизвестных на взлетно-посадочную полосу в четверг утром, сообщила воздушная... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T10:00
2024-08-15T10:00
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БЕРЛИН, 15 авг - РИВ Новости. Аэропорт Кельн/Бонн возобновил свою работу после приостановки из-за проникновения неизвестных на взлетно-посадочную полосу в четверг утром, сообщила воздушная гавань. В четверг утром из-за проникновения нескольких неизвестных в зону прибытия самолетов аэропорта Кельн/Бонн были приостановлены полеты, велась полицейская операция. "Полеты возобновлены с 7.25 (8.25 мск) утра. Малая взлетно-посадочная полоса открыта. В расписании полетов еще возможны задержки", - говорится в сообщении на официальной странице аэропорта в Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, берлин (город), кельн, бонн
В мире, Берлин (город), Кельн, Бонн
Аэропорт Кельн/Бонн возобновил работу

Аэропорт Кельн/Бонн возобновил работу после проникновения неизвестных на ВПП

© AP Photo / dpa/Marius BeckerСотрудник правоохранительных оганов Германии в аэропорту Кельна
Сотрудник правоохранительных оганов Германии в аэропорту Кельна - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / dpa/Marius Becker
Сотрудник правоохранительных оганов Германии в аэропорту Кельна. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 авг - РИВ Новости. Аэропорт Кельн/Бонн возобновил свою работу после приостановки из-за проникновения неизвестных на взлетно-посадочную полосу в четверг утром, сообщила воздушная гавань.
В четверг утром из-за проникновения нескольких неизвестных в зону прибытия самолетов аэропорта Кельн/Бонн были приостановлены полеты, велась полицейская операция.
"Полеты возобновлены с 7.25 (8.25 мск) утра. Малая взлетно-посадочная полоса открыта. В расписании полетов еще возможны задержки", - говорится в сообщении на официальной странице аэропорта в Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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