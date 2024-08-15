https://ria.ru/20240815/germaniya-1966323160.html

Аэропорт Кельн/Бонн возобновил работу

Аэропорт Кельн/Бонн возобновил работу - РИА Новости, 15.08.2024

Аэропорт Кельн/Бонн возобновил работу

Аэропорт Кельн/Бонн возобновил свою работу после приостановки из-за проникновения неизвестных на взлетно-посадочную полосу в четверг утром, сообщила воздушная... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T10:00

2024-08-15T10:00

2024-08-15T10:00

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БЕРЛИН, 15 авг - РИВ Новости. Аэропорт Кельн/Бонн возобновил свою работу после приостановки из-за проникновения неизвестных на взлетно-посадочную полосу в четверг утром, сообщила воздушная гавань. В четверг утром из-за проникновения нескольких неизвестных в зону прибытия самолетов аэропорта Кельн/Бонн были приостановлены полеты, велась полицейская операция. "Полеты возобновлены с 7.25 (8.25 мск) утра. Малая взлетно-посадочная полоса открыта. В расписании полетов еще возможны задержки", - говорится в сообщении на официальной странице аэропорта в Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230929/dron-1899358202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, берлин (город), кельн, бонн