В зону прибытия самолетов аэропорта Кельн/Бонн проникли неизвестные
В аэропорту Кельна приостановили полеты из-за проникновения неизвестных
© AP Photo / dpa/Marius BeckerСотрудник правоохранительных оганов Германии в аэропорту Кельна
© AP Photo / dpa/Marius Becker
Сотрудник правоохранительных оганов Германии в аэропорту Кельна. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 авг - РИА Новости. Из-за проникновения нескольких неизвестных в зону прибытия самолетов аэропорта Кельн/Бонн в четверг утром полеты приостановлены, ведется полицейская операция, сообщил аэропорт в официальном канале в соцсети Х.
"В четверг, 15.08.2024, несанкционированные лица проникли в зону прибытия самолетов аэропорта Кельн/Бонн. В настоящее время полеты приостановлены в связи с полицейской операцией", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг утром.
Отмечается, что дальнейшая информация будет предоставлена по мере ее поступления.
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