https://ria.ru/20240815/germaniya-1966309512.html

В зону прибытия самолетов аэропорта Кельн/Бонн проникли неизвестные

В зону прибытия самолетов аэропорта Кельн/Бонн проникли неизвестные - РИА Новости, 15.08.2024

В зону прибытия самолетов аэропорта Кельн/Бонн проникли неизвестные

Из-за проникновения нескольких неизвестных в зону прибытия самолетов аэропорта Кельн/Бонн в четверг утром полеты приостановлены, ведется полицейская операция,... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T07:56

2024-08-15T07:56

2024-08-15T07:56

в мире

кельн

бонн

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БЕРЛИН, 15 авг - РИА Новости. Из-за проникновения нескольких неизвестных в зону прибытия самолетов аэропорта Кельн/Бонн в четверг утром полеты приостановлены, ведется полицейская операция, сообщил аэропорт в официальном канале в соцсети Х. "В четверг, 15.08.2024, несанкционированные лица проникли в зону прибытия самолетов аэропорта Кельн/Бонн. В настоящее время полеты приостановлены в связи с полицейской операцией", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг утром. Отмечается, что дальнейшая информация будет предоставлена по мере ее поступления.

https://ria.ru/20230929/dron-1899358202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кельн, бонн